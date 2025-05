Una orquesta de cumbia vivió un incómodo momento cuando se presentaba en un club campestre de Chimbote. ¿Qué sucedió? Unas abejas empezaron a atacarlos después de que un grupo de niños molestara su panal. Esto generó que los insectos salieran rápidamente y atacaran todo lo que estaba a su paso. El video no tardó en volverse viral en TikTok.

Según la publicación de @estefanomanuel2, se trata de la orquesta musical Fama, que realizaba una de sus presentaciones en un club campestre, cuando de pronto notaron la presencia de abejas que comenzaron a picarles por varias partes del cuerpo.

Músicos en Chimbote intentan continuar su show en medio de picaduras

En el clip, que no tardó en volverse viral, se vio el preciso instante en que los integrantes de la orquesta trataron de protegerse de las picaduras, mientras continuaban cantando. No obstante, llegó un momento en que no resistieron y se colocaron a un costado del escenario.

Los usuarios no perdonaron el insólito espectáculo. Algunos soltaron sonrisas ante la valentía —o terquedad— de los músicos que no abandonaron su misión de alegrar al público, aunque las abejas pensaran lo contrario.

La agrupación Fama no resistió la picadura de abejas y paró su presentación por unos momentos. Foto: TikTok / @estefanomanuel2

¿Qué dijeron los usuarios en las redes sociales?

El enjambre se robó el protagonismo y los comentarios lo confirmaron. “Estaba tan dulce la música que hasta las abejas llegaron”, dijo uno. Otro soltó: “Cumbia con extra de miel, cortesía de la casa”. También hubo quien imaginó a las abejas bailando entre los asistentes. “¡Solo faltaba que se sirvan un ceviche!”, bromearon.

Orquesta Fama se convierte en tendencia con su "show meloso"

A pesar del susto, nadie terminó hospitalizado, y la agrupación ganó fama sin siquiera planearlo. Chimbote, las abejas y la cumbia fueron los ingredientes perfectos para un curioso e inolvidable momento.