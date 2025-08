Cerca de 50 contenedores con productos de Temu, Shein y AliExpress cayeron al mar peruano desde el buque carguero taiwanés Ever Lunar. Muchos de estos artículos, al igual que los conteiners, quedaron flotando a la deriva en el océano Pacífico. Pese a que la zona central del Puerto del Callao fue cerrado temporalmente, muchos pescadores aprovecharon la situación para adentrarse con sus balsas y recoger las cajas que las olas arrastraron cerca a la costa.

Uno de estos hombres llamó la atención al treparse a una de estas cajas metálicas para intentar llevarse los productos que había en su interior. El video publicado por la cuenta de TikTok @ozonotelevision se viralizó rápidamente en redes sociales y generó controversia por la apropiación ilegal de la mercancía.

Pescador causa polémica por treparse en contenedor que cayó al mar e intentar llevarse los productos

Según se muestra en los videos, el pescador, quien habría nadado desde su balsa hasta el contenedor que flotaba en el mar, se trepó hasta quedar sobre el techo de la enorme estructura. Tras varios intentos por retirar el seguro de la puerta, decide bajarse sin lograr su cometido.

El clip, que ya cuenta con más de 50.000 reacciones, causó opiniones divididas pues, mientras que algunos indican que dicho acto debe ser considerado como robo, otros tomaron con humor el accionar del pescador.

"Eso es robar, no recuperar", "Seguro quería saber que vienen en esas cajas sorpresas", "Cuando está en el mar es propiedad de quien lo encuentra", "Sí existen lo piratas", "Yo creo que no se le dice robar porque saldría más caro a la empresa recuperarlo", "Ahí debe estar el case que pedí por Temu", "Con razón no llegó mi pedido de 1 sol de Temu", "Está recuperando el producto para sí mismo. No lo va a devolver", son algunos de los comentarios que se leen en la plataforma china.