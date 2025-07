Hace unos días, César Acuña se juntó con el popular streamer Cristorata para una transmisión en vivo en el canal de Kick del creador de contenido peruano. Durante la charla, hubo un momento que no pasó desapercibido: el influencer le preguntó al líder de Alianza para el Progreso cuánto es 7 por 8, pero Acuña no supo responder, a pesar de haber dicho segundos antes que le gustaban las matemáticas.

En una entrevista reciente, el dueño de la Universidad César Vallejo dio una insólita respuesta al ser consultado por qué no respondió la operación matemática que le planteó Cristorata.

¿Qué dijo César Acuña al no responder a Cristorata cuánto es 7 por 8?

César Acuña explicó por qué no respondió a la multiplicación que le hizo Cristorata durante su transmisión. Según dijo, no lo hizo porque la pregunta le pareció “muy obvia” y consideró que se trataba de una burla. “Lo vi como si fuera una burla para mí”, declaró. Además, señaló que no iba a caer en el juego de un joven como Cristorata y que, como no le pueden vincular a actos de corrupción, algunos sectores optan por hacerle memes cuando comete errores al hablar. “No pueden hacer titulares por corrupto”, expresó.

Al líder político se le notó visiblemente incómodo por lo ocurrido. Aunque el periodista le recordó que tenía un doctorado en la Universidad Complutense, le preguntó por qué siempre terminaba envuelto en este tipo de polémicas.