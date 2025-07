Perú es reconocido por su amplia variedad gastronómica, la cual ha conquistado el paladar de muchos extranjeros. Ahora, Mario Colomina, tiktoker español conocido por difundir la cultura peruana en España, sorprendió en un nuevo video de TikTok al preparar papa a la huancaína, uno de los platillos típicos del país, para festejar las Fiestas Patrias.

Su objetivo era hacer degustar esta comida peruana a sus compatriotas. Con entusiasmo, salió a repartir pequeñas porciones de papa a la huancaína a sus compatriotas por las calles de España. El video es viral en TikTok y ya cuenta con más de 110.000 reproducciones.

Influencer español prepara papa a la huancaína y sorprende a sus compatriotas

Usando los ingredientes básicos, como papa, ají amarillo y galleta, soda, el joven español preparó papa a la huancaína y las sirvió en pequeñas porciones para compartir a sus compatriotas. Así salió a la calle para ofrecer el platillo y mostrar la gastronomía peruana.

La reacción de los españoles llamó la atención, pues elogiaron el sabor exótico de este platillo típico peruano. "Está muy buena", "¿Esto es de Perú?", "La crema tío, está rico", "Este sabor nunca lo he probado", "He ido a Perú, pero nunca he probado", "Si fuera a un restaurante, claro que pediría", "¿Esto es casero? Está muy buena", son algunos de los comentarios que se oye.

Usuarios reaccionan a preparación de papa a la huancaína por tiktoker español

El video captó la atención de miles de usuarios, quienes no dudaron en felicitar al joven español por compartir la cultura peruana a otros países del mundo.

"Gracias por amar al Perú", "Eres grande Mario", "Gracias por compartir un poquito del Perú en estas Fiestas Patrias", "Uno de los mejores platos del Perú", "Eres el mejor", "Gracias por difundir nuestra gastronomía peruana a tus compatriotas", "Arriba Huancayo", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.