Adianée Isabella es madre de un hijo de seis años en la actualidad. Su niño, Santiago Daniel, nació cuando ella tenía 21 años. A esa edad, ella era una venezolana en Perú que estaba dispuesta a hacer todo lo posible por sacar adelante a su familia. Desde trabajos que pagaban menos del salario mínimo hasta emprendimientos de dibujo y pintura. Su historia se hizo viral en las redes sociales.

A través de un video en TikTok, Isabella dio a conocer que, cuando llegó al Perú, ella vivía en una casa muy humilde y con pocas comodidades. Hoy en día, a su hijo no le falta nada. Inclusive, ha ganado fama en las redes sociales por su habilidad como artista.

¿Cuál es la historia de superación la venezolana en Perú que ganaba menos del sueldo mínimo?

Adianée Isabella migró al Perú en 2017, al igual que cientos de venezolanos que buscan un mejor futuro. Vivía en condiciones muy humildes y difíciles en Lima, la capital.

"Llegamos sin nada. Recuerdo que alquilamos un apartamento muy económico que quedaba en un lugar peligroso. No teníamos mesa, cama, cocina o nevera", contó en un video de TikTok.

En 2018, ella dio a luz a Santiago Daniel. Estaba sola y su situación no era la mejor, pero no podía tirar la toalla por su hijo, así que fue en busca de trabajo.

"Tomé trabajos de muchas horas y que pagaban menos del sueldo mínimo por desespero y para pagar la renta y comida. Tuve a mi hijo Santiago y aún no tenía cama. Me la compré recién cuando nació. No tenía bañera, cuna o coche. Todo lo fui comprando sobre la marcha", relató.

Isabella no ocultaba su gusto por el arte, el dibujo y la pintura. Con ayuda de su creatividad, pudo darle a su hijo lo que parecía inalcanzable.

PUEDES VER: Latina viaja a Barcelona y queda atrapada en el aeropuerto por el paso de la Dana en España

"Por mi gusto a las manualidades, yo misma decoré el baby shower, su cumpleaños, la piñata y la torta de maqueta. Le hacía juguetes, disfraces y todo lo que pudiera hacer con mis manos", detalló.

Pese a las limitaciones, la diversión no faltaba en casa, ya que buscaba la manera de entretener a su hijo menor. Por ejemplo, dio a conocer que pintaba mucho con él.

"Para poder estar en casa con mi hijo, hice varios emprendimientos y aún sigo haciendo. Me las rebusco. No teníamos TV. Jugaba mucho con él, cocinaba con él, hacíamos carpas en casa, hacíamos rompecabezas y pintábamos", indicó en la publicación.

La luz al final del túnel finalmente llegó. Con el pasar del tiempo, Adianée logró comprarse una cocina. Inclusive, optó por mudarse a un mejor lugar para vivir, ya que antes residía en un "sitio peligroso".

"Yo estoy muy agradecida con Perú porque he crecido poco a poco, pero no, 'Santi' no es cuna de oro. Solo tiene una mamá que no se rinde, que lo ama y está con él en todo momento", respondió la madre de familia a través del video.

La joven mujer utilizó la cuenta de TikTok de su hijo para refutar el comentario de una persona que aseguraba que "tenía una cuna de oro". Hasta el momento, la publicación cuenta con casi 1.000 comentarios y un aproximado de 20.000 me gusta.

¿Cuáles fue la reacción del público a la historia de la venezolana en TikTok?

"No tiene cuna de oro. Tiene una mamá de oro", "Soy peruana y es de admirar tu actitud. Que te salgan bien tus proyectos y decirte la buena hija y madre que eres", "'Santi' es demasiado afortunado de tenerte como mamá", "¡Eres valiente! Lo mejor en esta vida. Suerte", "¡Felicidades! El hecho de levantarse una y mil veces es lo más loable de una persona", comentaron las personas en TikTok.