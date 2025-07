Lleva a su novio a pasear en helicóptero y él aprovecha para jugar Pokémon GO: "El verdadero fly"

Un fanático de Pokémon GO se ha vuelto 'famoso' en las redes sociales, luego de que fuera captado jugando este videojuego de realidad aumentada mientras viajaba en helicóptero con su novia. Precisamente, fue ella quien grabó la escena y la compartió en TikTok, donde el video no tardó en generar muchas reacciones y comentarios.

Las imágenes fueron publicadas el pasado 29 de junio de 2025 por la creadora de contenido 'Valen reales' (@valenreales). Hasta el momento, el video ha superado los 11.300 reproducciones en la plataforma. Asimismo, ha logrado conseguir más de 1228 "me gusta", 334 compartidos y cientos de comentarios, cifras que van en aumento.

¿Qué sucedió en el video?

Lanzado en 2016 por Niantic, Pokémon GO es un videojuego que permite capturar con tu smartphone. Gracias a la realidad aumentada, estas criaturas pueden aparecer en parques, escuelas, entre otros lugares. Además, los jugadores pueden combatir entre ellos, pelear en gimnasios, hacer intercambios o incursiones, entre otras funciones.

Aunque la popularidad de Pokémon GO ha disminuido bastante, todavía existen muchas personas que lo juegan. Una de estas personas es el joven del video, quien fue invitado por su novia a un paseo en helicóptero. A pesar de que la vista era increíble, el muchacho prefiríó ingresar al videojuego y tratar de atrapar algún pokémón extraño.

Para su mala suerte, se llevó una tremenda decepción, ya que no aparecía ningún pokémon en el mapa. Esto debido a un límite de velocidad que fue impuesto por Niantic para que los conductores no se distraigan y provoquen accidentes. Como la velocidad del helicóptero era muy alta, el joven no pudo capturar a ninguna criatura.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El material audiovisual provocó distintos comentarios, la mayoría muy ocurrentes. Hubo algunos usuarios que resaltaron el fanatismo del joven por Pokémon GO y lo consideran el verdadero 'fly', como se conoce a los jugadores que 'vuelan' a otros países falseando su ubicación. Otros, por su parte, ironizaron en que solo así debe capturarse a los pokémon legendarios.

"El verdadero fly", "¿Eso cuenta como Pay-to-win?", "Si vas así de rápido no te aparecen Pokémon", "Fue a capturar a Ho-oh". Estos son algunos de los comentarios que los usuarios realizaron en este video que ha sido compartido por miles de cibernautas, sobre todo por aquellos que son fanáticos de Pokémon GO.