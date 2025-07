Emigrar supone un reto enorme para las personas que deciden emprender una nueva oportunidad. Las costumbres y las tradiciones de la nueva localidad suelen generar los llamados ‘choques culturales’. Sin embargo, debido a la migración latinoamericana a España, es posible ver comunidades de estos países en distintas partes del país ibérico.

Precisamente, es lo que sucede con Natalia Treviño, una joven mexicana que reside en España, quien relata, por medio de TikTok, que la comunidad de su país es una de las más numerosas en la ‘Madre Patria’. El video generó polémica en la red social china.

Mexicana genera polémica en TikTok al afirmar que han ‘invadido’ España

En el video viral, Natalia señala que al caminar por las calles de España “se escucha puro acento mexicano”. Esto se debe a que la joven se relaciona con puras personas de su país, desde que llegó al país ibérico.

“Alguien puede hablar de cómo los mexicanos invadimos España”, inició.

Natalia explica que desde que llegó a España hace más de dos años, su relación de amistad es con gente netamente de México. Situación que la deja señalar que los mexicanos «invadieron» España.

“Vivo más de dos años y se me olvida que vivo en España. Conozco puros mexicanos, me junto con mexicanos y me encuentro con puros mexicanos”, acotó.

Una de las anécdotas más curiosas que le sucedió desde su estadía en Madrid fue, el de encontrarse con su vecino mexicano caminando por las calles de la capital española.

“Mi vecino de México vino de vacaciones a Madrid y me lo encontré en la calle, ¿Cuáles eran las posibilidades?”, declaró.

Por último, señala que no es queja, puesto que la comunidad mexicana “es una comunidad increíble” y eso le gusta de su estadía en España. Situación en el que Natalia confirma que “literalmente estamos conquistando”.

Usuarios reaccionan a video de mexicana en España

El video de Natalia se volvió viral en la red social china, donde ha acumulado más de 200 mil visualizaciones. Sin embargo, ello no ha evitado la polémica que se generó por sus comentarios.

Distintos cibernautas españoles y mexicanos declararon estar en desacuerdo con las opiniones de la joven. Algunos, de forma irónica, señalaron que se debe como “forma de venganza” por la conquista de América.

“Yo no encuentro mexicanos”, “España=La nueva Tenochtitlán”, “Quizá en tu barrio, acá en Barcelona, no encuentro”, “Hay más españoles viviendo en México que mexicanos viviendo en España”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.