Bad Bunny, junto a leyendas como Tupac y Elvis Presley, entre los “Hombres más sexys de todos los tiempos”

No hay duda de que 'Bad Bunny' se ha vuelto un ícono mundial para los jóvenes y adultos, no solo por sus canciones, sino también por su forma de ser y su forma de vestir. Ahora, el 'Conejo malo' sorprendió al estar entre los “Hombres más sexys de todos los tiempos”, una distinción resaltada por la revista 'Harper’s Bazaar'.

Esta revista, reconocida mundialmente, realizó un top 50 de estos personajes, en el que lidera James Dean. En el segundo puesto se encuentra el rapero Tupac, y luego el cantante Elvis Presley. Este ranking se basa en la sensualidad y carisma de los futbolistas, actores, cantantes y todos los que pertenecen al mundo artístico, en el que el 'Conejo Malo' ocupa uno de los 10 primeros puestos.

¿Qué puesto que ocupa Bad Bunny?

El 'Conejo Malo' ocupa el puesto número 8, superando a estrellas de Hollywood como Brad Pitt, Chris Evans y al cantante Maluma. El compositor puertorriqueño fue elegido en esa posición gracias a su publicidad en ropa interior con la marca Calvin Klein. Además, Bad Bunny colaboró con la misma revista en septiembre de 2022.

"Estaba claro que Bad Bunny era más que un músico cuando lució una falda y una enagua como si fuera nada en nuestro artículo de portada de septiembre de 2022. Nivel máximo de sensualidad: el anuncio de Calvin Klein. ¡Obviamente!" fue la descripción que puso la revista 'Harper’s Bazaar' sobre el cantante de trap.

El nuevo hit mundial de Bad Bunny

El cantante lanzó hace poco la canción ‘Alambre Púa’ en su residencia 'Yo no me quiero ir de aquí' en Puerto Rico. Benito interpretará este tema al inicio de sus 30 conciertos que tiene en su país, los cuales comenzaron el 11 de julio.

"Tú eres mi alambre púa, que me protege y me corta a la vez" o "Me enredo en tu mirada, aunque sé que duele" son partes de la letra de la canción, que ya cuenta con más de cuatro millones de reproducciones en YouTube.