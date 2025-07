Por muchos años, el avistamiento de ovnis en diferentes partes del mundo ha alimentado la creencia de la existencia de extraterrestres. La gran popularidad de este fenómeno ha hecho que muchas personas se disfracen de estos seres de otros planetas o participen en eventos relacionados con ellos. Ahora, en una pareja de adultos mayores, sorprendieron a cientos de conductores y transeúntes en los Estados Unidos al manejar un auto en forma de ovni.

Según los comentarios, ambos se dirigirían a un festival alien en otro estado del país, por lo que adaptaron un pequeño auto con la forma de un objeto volador no identificado. El video publicado por la cuenta de TikTok @inspirationallyignorant ya cuenta con más de 756.000 de reacciones y 3.000 comentarios.

Adultos mayores adaptaron su auto en forma de ovni

El clip muestra al vehículo en forma circular o discoide, con un diseño futurista. El color de la nave es un gris metálico y, para darle más realismo a la decoración, una pequeña cúpula o estructura transparente sobresale del medio del ovni, dando a la sensación de que hay una cabina o una zona de observación.

Asimismo, tanto en la parte superior y delantera, se pueden ver dos antenas que añaden una versión futurista a su diseño. Cabe mencionar que para evitar ser multados, la pareja añadió la placa de su vehículo en la parte posterior.

Otro aspecto que también causó admiración en los viajeros fue que uno de los adultos mayores llevaba puesto unos lentes de sol que asemejaban la forma de los ojos de un extraterrestre.

"Oh, ¿estás viendo eso? Solo míralo, ¿qué diablos es eso?", se escucha decir en el video.

Usuarios reacciona a auto ovni

El videoclip rápidamente causó furor en las redes y usuarios no dudaron en bromear por la gran imaginación de la pareja. "Ese es un OCNI (objeto de conducción no identificado", "Los lentes realmente complementan el look", "Son muy tiernos", "Son Rick y Morty en otra de sus aventuras", "Ahí van Wisin y Yandel", "Van tarde a la excursión del Área 51", son algunos de los mensajes que se lee en la plataforma china.