Peruana explica en TikTok si vale la pena renunciar a tu trabajo y dejar todo para irse a vivir a España: "Yo arriesgué"

Emigrar no siempre es una tarea fácil. La mayoría de las veces, está cargada de dudas y preguntas, y en ese contexto destacan las personas más valientes. Eso fue lo que vivió una joven peruana, quien, a través de un video en TikTok, relató cómo fue el inicio de su nueva vida tras dejar su país para residir en España.

El video se volvió viral en TikTok, en el que la joven de nombre, Joa Villacrez, publica contenido sobre migración a España. Asimismo, generó una ola de reacciones entre los cibernautas en la red social china, quienes calificaron de arriesgada la decisión de la joven y pidieron más información sobre cómo iniciar para migrar al país ibérico.

Peruana es viral en TikTok tras revelar si vale la pena migrar a España

La joven relata que en Perú, contaba con un trabajo, en el que no ganaba mal, y una vida estable. Sin embargo, decidió dejarlo todo para irse a realizar una maestría en España.

“Sí, lo dejé todo para estudiar afuera, y si me preguntan si lo volvería a hacer: obviamente que sí”, declaró la joven peruana.

Joa, realizó una maestría en España, en la universidad de Cantabria, lo que motivó quedarse a residir en el país ibérico y ahora cuenta con un trabajo. Asimismo, reveló que “al principio cuesta”, ya que es otra cultura y se extraña a la familia que está lejos de uno.

“El que no arriesga no gana amigas y yo arriesgué”, remarcó.

La joven peruana recomienda a todos sus seguidores que “si tienes la oportunidad de estudiar fuera en el extranjero, hazlo”. Pero advierte que para iniciar el proceso de migrar, las personas deben ir preparadas y con una carrera que les guste y finalizada.

“Con eso no quiero decir que con una maestría tienes un trabajo asegurado. Conozco chicas que han terminado la maestría y no han conseguido trabajo”, acotó.

Por último, aconsejó a todas las personas que deciden migrar a España, a no desanimarse por no encontrar trabajo a la primera oportunidad, ya que "los comienzos no son fáciles y nada es para siempre. Confía en ti y en tu proceso".