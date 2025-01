Una joven peruana conmovió a cientos de usuarios en redes sociales al compartir su historia de esfuerzo y perseverancia. Contra todo pronóstico, logró culminar satisfactoriamente su carrera de Arquitectura mientras trabajaba, demostrando que, con determinación y disciplina, es posible alcanzar grandes metas.

Su relato se convirtió en una fuente de inspiración para muchos jóvenes que enfrentan retos similares. En un video difundido en TikTok, la joven relató las dificultades que atravesó para estudiar Arquitectura en una universidad particular.

Historia de perseverancia es viral en redes. Foto: TikTok

¿Cómo logró terminar su carrera y trabajar al mismo tiempo?

Al inicio de su carrera, en 2015, Juliana Guillén enfrentó complicaciones económicas y personales. Ganaba el sueldo mínimo, que en ese entonces era de S/850, de los cuales destinaba S/450 al pago de la pensión en la Universidad César Vallejo. El resto de su salario lo usaba para cubrir gastos básicos como pasajes y alimentación. A pesar de los desafíos, nunca dejó de soñar con obtener su título profesional.

La estudiante detalló que el proceso no fue fácil y recordó cómo su estado físico y emocional se vio afectado durante sus primeros años de universidad. Sin embargo, poco a poco fue superando los obstáculos. En 2020, logró culminar su carrera, un proceso que describió como arduo pero gratificante. Ese mismo año obtuvo su grado de bachiller y, dos años después, en 2022, consiguió titularse como arquitecta. A pesar de todo, encontrar trabajo en su rubro fue otro reto que tuvo que enfrentar.

Finalmente, tras años de esfuerzo, este 2025 puede sentirse orgullosa de alcanzar sus metas. Incluso, comentó que en uno de sus empleos, su jefe quedó impresionado con su desempeño y pensó que era egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

En su mensaje, la joven dejó valiosas reflexiones para quienes enfrentan retos similares. "Siempre habrá obstáculos, siempre te dirán que no eres buena para esto, que tu universidad no es la mejor, pero si confías en ti, nadie te detendrá", expresó con firmeza.

También resaltó la importancia de la capacitación constante y de no conformarse solo con obtener el título profesional. “Hay que aprender nuevas herramientas, capacitarnos constantemente, cursos y diplomados. No solo basta el título, también es tu experiencia y lo que deseas lograr”, enfatizó.

Usuarios felicitaron a la joven

El video rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron su valentía y dedicación. "Mis respetos a los que estudian y trabajan", comentó un usuario. "Asu, estudiar Arquitectura y trabajar es un gran esfuerzo", escribió otro.

Muchos también reconocieron el reto de estudiar en universidades privadas y enfrentar prejuicios: "Felicidades Juliana, no es fácil, ya que hay mucha discriminación por ser de una universidad particular". Otros compartieron que su historia los motivó a continuar con sus propios sueños: "Este video me dio mucha motivación para seguir estudiando Arquitectura y trabajar, felicidades linda". La joven no solo logró cumplir su meta, sino que se convirtió en un ejemplo de superación y esfuerzo.