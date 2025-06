Auto de Luis ‘Cuto’ Guadalupe se malogra en plena Vía Expresa y conductores lo trolean: “Le faltó la fe”

Más de un conductor ha pasado por la mala experiencia de que su auto se malogre en el momento menos esperado. Esto precisamente le sucedió a Luis ‘Cuto’ Guadalupe, el exfutbolista y ex seleccionado peruano, cuyo vehículo se quedó varado en medio de la Vía Expresa. El momento no pasó desapercibido, ya que el también empresario se bajó del carro para prevenir a los demás choferes, ante la falta de un triángulo de preseñalización. Video no tardó en volverse viral en TikTok.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Mediante un clip compartido en @nics.soccer, se vio al ex defensa de Universitario parado detrás de su carro, pues todo parecía indicar que tuvo un incidente que lo dejó a medio camino en pleno zanjón.

'Cuto’ Guadalupe quedó varado en medio de la pista en el ‘zanjón’

El exfutbolista vestido con un short negro y una polera blanca hablaba por su celular, por lo que se presume que trataba de contactarse con algún taller mecánico para que remolcaran su carro con una grúa.

Los conductores que transitaban por la zona identificaron rápidamente al popular exdeportista. Más de uno se quedó sorprendido al ver a Guadalupe Rivadeneyra varado en medio de la pista y le gritaron la clásica frase: “La fe es lo más lindo de la vida”, de su propia autoría.

Uno de los choferes que reconoció al popular ‘Cuto’ lo saludó y este respondió con una enorme sonrisa. Foto: TikTok /@nics.soccer

PUEDES VER: Rafael López Aliaga admite que Vía Expresa Sur no estará lista a fines de este año

Usuarios en TikTok bromearon al ver el auto malogrado del popular ‘Cuto’

El conductor del programa en YouTube “La fe de Cuto” fue el blanco de bromas y miles de comentarios.

“Cuando se malogra tu carro se pone el triángulo, no la llanta de repuesto”, “Le faltó la fe”, “Esos carros solo se quedan por gasolina”, “Cuto está pidiendo su propina”, “la venganza de los gatos”, fueron solo algunas reacciones de los usuarios en el popular TikTok.