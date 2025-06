Perrito sorprende al ladrar con desesperación antes de temblor de 6,1 en Lima, pero su familia no le hizo caso: “¿Predijo el sismo?”

El último domingo 15 de junio, Lima Metropolitana y Callao fueron testigos de un movimiento telúrico que alarmó a los ciudadanos y terminó con la vida de un hombre en Independencia. Según algunos expertos en comportamiento animal, los perros o gatos presienten algún evento sísmico antes que los humanos. Quizá por ello, un can comenzó a ladrar desesperadamente segundos antes de registrarse el temblor que tuvo como epicentro el primer puerto. El video no tardó en volverse viral en TikTok.

Una familia aprovechaba el Día del Padre para desayunar y homenajear a su ser querido. No obstante, un perrito que se convirtió en el protagonista de este clip compartido en la cuenta @gidmer no dejaba de ladrar, Al parecer, predecía que algo impactante iba a suceder, pero sus propietarios no le hicieron caso.

La familia hizo caso omiso a las advertencias del perrito hasta que sintió el fuerte sismo de 6,1 con epicentro en el Callao

El can no se dio por vencido hasta que logró que su cuidadora se pusiera de pie, ya que pensaba que alguien tocaba la puerta. Empero, a los pocos segundos el suelo comenzó a vibrar para seguir con un sacudón, lo que convenció a toda la familia a ponerse de pie y salir rápidamente de la vivienda para colocarse en zonas seguras.

El tierno peludito de color negro con blanco, no se quiso quedar atrás y escapó por debajo de las piernas de sus dueños, lo que de alguna manera sacó una sonrisa a los seguidores de las redes sociales y amantes de los animales.

Al sentir el fuerte temblor, la familia se puso de pie y salió rápidamente de la casa, mientras el perrito continuaba ladrando. Foto: composición LR/ TikTok / @gidmer

Dos nuevos sismos de 4,2 y 3,7 se registraron en Lima

Según información del Instituto Geofísico del Perú (IGP) se reportó este martes 17 de junio un nuevo sismo que sacudió la costa de Lima. El movimiento telúrico que formaría parte de las réplicas reavivó la preocupación de los habitantes de la capital y el Callao. Pasada la medianoche (00:31) se registró el temblor, pero esta vez en Ancón. El lunes 16 de junio otro sismo puso los pelos de punta a los limeños y chalacos, pues todos temen que se repita un evento sísmico de gran magnitud, tal como predicen los expertos.