La popular ‘Queca’ no dejó pasar la oportunidad para cantar a ritmo de Armonía 10. Foto: composición LR/ TikTok/ @johanna.sanmiguel

Johanna San Miguel sigue sorprendiendo a sus seguidores, pero esta vez, lo hizo lejos de Perú, en el metro de Países Bajos. La carismática exconductora de ‘Esto es Guerra’ y miembro de Pataclaún no dudó en mostrar su talento y poner a algunos de los presentes a bailar. Con su característica energía, Johanna comenzó a cantar "Cervecero", un tema popular del grupo Armonía 10, lo que provocó una reacción espontánea en los pasajeros.

Con mochila al hombro, la recordada "Queca" no solo se limitó a cantar, sino que se movió al ritmo de la canción, escena que cautivó a quienes la rodeaban. A medida que avanzaba la melodía, algunos no dudaron en unirse y bailar junto a ella, y crearon una escena inesperada de alegría en el transporte público de la ciudad de Ámsterdam. “A continuación, les voy a cantar una linda canción viniendo de Perú para todos ustedes, gente de Holanda”, expresó Johanna al inicio del clip.

Pasajeros del metro de Países Bajos reaccionaron al inesperado mini show

Los testigos del inesperado espectáculo no podían creer lo que veían. Unos se limitaron a mirar, pero otros no dudaron en levantarse para bailar y contagiarse del espíritu festivo de la ex Pataclaún.

No es la primera vez que la artista aprovecha su paso por un lugar internacional para hacer de las suyas. Sin embargo, lugar al que asiste tiene que poner la cuota de humor, fiel a su estilo cómico.