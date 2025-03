Johanna San Miguel: "A las mujeres no se nos permite envejecer"

En un emotivo regreso a su unipersonal, Johanna San Miguel ha dicho que vuelve a lo suyo: el teatro. “Este último poema, que para mí es lo más potente del show, me lo regaló mi mamá. Ella lo escribió”, comentó en el escenario del Peruano Japonés junto con su madre, Silvia Dammert, luego de interpretar a su personaje más conocido e ironizar sobre su paso por la televisión y la edad.

La exconductora de reality celebró un año de Ya siéntese, señora y, tras la función, contó que la idea nació de las críticas que recibía en redes sociales. “La idea nació de un ‘hate’”. Un día estaba revisando mi Instagram y vi: ‘ya jubílate, tía’. Y yo decía: ‘pero no puedo, me encantaría, pero tengo que trabajar’. Luego pusieron cosas así: edadistas. Hay un odio, un asco hacia nosotras las mujeres cuando empezamos a envejecer, ¿se han dado cuenta? No se nos permite envejecer. ¿Qué pasó? Si es lo más normal y natural y es hermoso”.

En una parte del guion, San Miguel muestra los tacos que usaba, las extensiones de cabello, la ropa y sostiene que en la televisión peruana “no quieren” señoras. “Ojalá pueda llegar ese momento en que yo pueda conocer a mis nietos; sería un lujo para mí”.

La actriz agradeció a la producción por su regreso a la actuación y alentó a las mujeres a apoyarse. “Sin ti, yo estaría... Ya saben dónde estaría, ¿no? No estaría acá parada haciendo lo que me gusta, que es el teatro; es mi lugar, acá pertenezco”.