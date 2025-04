Peruana puso en venta las cosas de su papá y broma tiene épico final: “Eso sí, véndelo”

Una joven peruana desató carcajadas en redes sociales tras compartir una elaborada broma que le hizo a su padre, la cual terminó con un inesperado giro que encantó a miles de usuarios en TikTok. El video no solo mostró la creatividad de la hija, sino también el inigualable sentido del humor de su progenitor, cuya reacción se volvió el verdadero protagonista de la historia.

Publicó en WhatsApp la venta de objetos de su papá

En el clip viral, la muchacha decidió poner a la venta varios objetos personales de su papá a través de sus estados de WhatsApp. Desde maquina de gimnasio hasta una freidora de aire, todos ofrecidos a precios irrisorios. La broma no tardó en llegar a oídos del hombre, quien, molesto, respondió asegurando que él todavía usaba todo lo que su hija había "puesto en remate". “Vende tu gato. Yo uso eso por mi diabetes”, escribió, notablemente irritado pero sin perder del todo la chispa.

A pesar de la advertencia, la joven continuó con la broma y le informó que incluso ya le habían hecho una transferencia por Yape. Enfurecido y confundido, el padre no dudó en amenazar con quitarle la llave de la casa. Sin embargo, lejos de terminar ahí, el hombre redobló la apuesta con sarcasmo y añadió: “Ahí está la bicicleta de tu mamá, remátala por 20 soles. Yo no la quiero, me estorba”. Incluso involucró a la pareja de la joven para confirmar lo que estaba pasando.

Al final, cuando descubrió que todo era una broma, terminó soltando una carcajada y reafirmando, entre bromas, la venta de la bicicleta.

“¿Qué culpa tenía el gato?” y otros comentarios que hicieron reír a miles

El video rápidamente se volvió tendencia en TikTok y acumuló miles de reacciones. Los usuarios no solo destacaron la creatividad de la joven, sino también el carácter del papá. "Ya vi el video 10 veces y me sigo matando de risa", comentó uno. Otro agregó: "Por videos como este es que nos dejan sin herencia".

Las redes se llenaron de mensajes que celebraban la complicidad familiar. También hubo espacio para el humor sarcástico: "¿Qué culpa tenía el gato?", preguntó un usuario entre risas. "Qué buen sentido del humor tiene tu papi", fue otra de las frases más repetidas. Sin duda, este tipo de contenidos siguen demostrando que el ingenio peruano no tiene límites y que las bromas familiares, cuando se manejan con cariño, pueden sacar más de una carcajada a miles de desconocidos en internet.