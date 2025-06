Descubre las películas más populares de Google para disfrutar hoy en España

En España, por ejemplo, los gustos cinematográficos son bastante particulares, como lo demuestra el ranking de las películas más vistas en Google, una de las plataformas de streaming más utilizadas.

Estos listados no solo reflejan las preferencias de la mayoría de los usuarios, sino que también sirven como una guía útil para quienes buscan decidir qué ver a continuación frente al televisor.

Películas de Google que puedes disfrutar en España

Una película de Minecraft (A Minecraft Movie): cuatro jóvenes se ven transportados a un mundo cúbico y fantástico, donde deben aprender a dominarlo para regresar a casa, ayudados por el experto Steve.

Gladiador II (Gladiator II): Lucius, el hijo de la esposa de Maximus, se ve obligado a luchar en el Coliseo tras la caída de su hogar. Con la amenaza de un imperio tiránico, deberá hallar el valor para restaurar la gloria de Roma.

Lilo & Stitch: Lilo, una niña hawaiana, adopta a Stitch, un ser extraterrestre disfrazado de mascota, y le brinda un hogar donde ambos se apoyan mutuamente.

Mufasa: El Rey León (Mufasa: The Lion King): Rafiki relata la historia de Mufasa a Kiara, la hija de Simba. A través de la leyenda, el destino de un cachorro huérfano que busca su lugar en la vida se convierte en una épica aventura.

Operación Éxtasis: inspirada en hechos reales, esta película narra la infiltración de dos agentes encubiertos en la operación de un narcotraficante, haciéndose pasar por una pareja.

La guitarra flamenca de Yerai Cortés: el viaje de Yerai Cortés, un flamenco respetado por diversas corrientes, y su colaboración con C. Tangana para grabar un álbum, enfrentándose a su pasado familiar y profesional.

Robot Salvaje (The Wild Robot): una robot llamada Roz naufraga en una isla deshabitada, donde se adapta al entorno y forja lazos con los animales locales, convirtiéndose en madre adoptiva de un ganso huérfano.

Sonic 3: La película (Sonic the Hedgehog 3): Sonic, Knuckles y Tails se enfrentan a un nuevo y poderoso enemigo, Shadow, en una misión para salvar el mundo.

Venom: El último baile (Venom: The Last Dance): Eddie y Venom se ven obligados a tomar decisiones drásticas mientras son perseguidos por sus enemigos.

Iron Man - El Hombre de Hierro (Iron Man): Tony Stark, un fabricante de armas multimillonario, se convierte en Iron Man tras un accidente, utilizando su avanzada tecnología para luchar contra el mal.

Destino Final 4 (The Final Destination): tras un accidente en una carrera de Nascar, un grupo de personas escapa de la muerte, pero pronto descubren que la muerte no olvida a nadie.

Avatar: El Sentido del Agua (Avatar: The Way of Water): una década después de los eventos de la primera película, la familia Sully enfrenta nuevos desafíos mientras luchan por su supervivencia.

Jurassic World: Dominion: tras la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios viven junto a los humanos en un mundo que podría cambiar para siempre.

Kraven the Hunter: Sergei Kravinoff, un cazador de caza mayor, obtiene habilidades sobrehumanas gracias a un suero mágico, cambiando su vida para siempre.

El Conde de Montecristo (Le Comte de Monte-Cristo): Edmundo Dantés, traicionado y encarcelado, escapa tras 14 años de prisión y busca vengarse de quienes le hicieron daño, tras conseguir una fortuna.

Los Mundos de Coraline: Coraline descubre una puerta secreta en su casa que la lleva a una versión paralela de su vida, pero pronto se da cuenta de que no todo es lo que parece.

La Guerra de las Galaxias: Episodio II – El Ataque de los Clones (Star Wars: Episode II - Attack of the Clones): La galaxia se enfrenta a nuevas amenazas mientras los Jedi luchan por evitar una guerra total.

Hombre Lobo (Wolf Man): Blake, tras heredar una casa en Oregon, sufre un brutal ataque y comienza a convertirse en algo extraño y peligroso.

Deadpool y Lobezno (Deadpool & Wolverine): Wade Wilson regresa a la acción tras un largo retiro, uniendo fuerzas con un renuente Lobezno para enfrentar una nueva amenaza.

Del Revés 2 (Inside Out 2): Riley entra en la adolescencia, lo que trae consigo una serie de nuevas emociones, poniendo a prueba el equilibrio en su mente.

El Último Samurái: el capitán Nathan Algren, desilusionado por su pasado, se encuentra con una nueva forma de vida cuando es capturado por los samuráis en Japón.

No Hables con Extraños (Speak No Evil): un viaje de una familia estadounidense se convierte en una pesadilla psicológica después de ser invitados a la finca de una familia británica.

Es importante destacar que algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a sus diferentes entregas, episodios o temporadas, y ciertos detalles pueden no estar disponibles, ya que Google no proporciona todas las descripciones.

Google TV y su evolución

Google TV, anteriormente conocido como Google Play Películas, permite a los usuarios ver películas y series compradas o alquiladas a través de la tienda de Google Play. Los usuarios tienen la opción de descargar contenido para verlo offline, lo que resulta especialmente útil si no se cuenta con conexión a internet.

Aunque Google TV no tiene tanta popularidad como otras plataformas de streaming, ha crecido significativamente en su catálogo y ahora ofrece más de 80,000 series, películas y programas. Además, ha incorporado la plataforma The Roku Channel, ampliando aún más su oferta.