Repartidor se hace amigo de un perro que siempre recoge los paquetes por su dueño: "Delivery gratis"

Miles de personas en TikTok y otras redes sociales no han dejado de reír tras ver un video grabado por un hombre que trabaja como repartidor de Amazon en Estados Unidos. El motivo de tanta diversión es porque el hombre se hizo amigo de un perro muy especial, el cual no le ladra al verlo llegar, sino que está entrenado para recibir los paquetes y llevárselos a su dueño.

El video fue publicado originalmente por el usuario lord_lloyd478 (@lord_lloyd478) el 22 de abril de 2025. Hasta el momento, el cómico video han acumulado más de 4.1 millones de reproducciones en la plataforma, junto con más de 809.600 "likes", más de 42.500 compartidos y miles de comentarios, la mayoría de personas que son amantes de los animales.

¿Qué sucedió en el video?

Como podrás apreciar en las imágenes, el repartidor de Amazon llega hasta una lujosa casa y es recibido por dos simpáticos perros: uno de pelaje gris y otro de color negro. Apenas lo ven acercarse a las rejas, los canes se emocionan, ya que están acostumbrados a que él le lleve paquetes a su propietario con bastante regularidad.

En respuesta a ese entusiasta recibimiento, el repartidor no duda en darles un snack a cada uno, para reforzar el vínculo amistoso que ha formado con ellos. En otro video, se observa al trabajador entregándole un sobre a uno de los perros. El can toma el paquete con el hocico y corre directo hacia la casa de su propietario.

Al final del video, el repartidor no oculta su sorpresa ante la inteligencia de los perros, aunque lanza una frase que desató la molestia de varios amantes de los gatos: “Un gato no sería capaz de hacerlo”. Su comentario, aunque en tono de broma, generó diversas reacciones en las redes sociales, sobre todo en TikTok.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video publicado en la plataforma china no tardó en desatar una ola de comentarios divertidos y reacciones entre los usuarios, quienes elogiaron la inteligencia del perro y el buen humor del repartidor. Además, muchos compartieron anécdotas con sus propias mascotas, mientras otros debatieron si un gato sería capaz de hacer lo mismo.

“El dueño tiene su delivery gratis”, “El perro: traiga para acá, yo lo pedí”, “Un gato no lo haría jamás”, “Se nota que al repartidor no le gustan mucho los gatos”, “Lo que no sabe es que el paquete era para el gato, el jefe del perro”, “Mi perro no tiene esa configuración”, “Cuando mi mamá me mandaba a traer su recado”. Estos son solo algunos de los comentarios.