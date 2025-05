Osama Vinladen, el futbolista peruano que fue viral por su nombre, reveló si se lo cambiará: "Es extraño, pero a mí me parece normal"

En el mundo del fútbol peruano, un joven mediocampista llamó la atención no solo por su talento sino también por un detalle poco común: su nombre. Osama Vinladen Jiménez López, jugador del Club Deportivo Unión Comercio, generó revuelo en redes sociales y TikTok debido a la peculiaridad de su identidad, que lleva el nombre del fundador de Al Qaeda, Osama Bin Laden. El jugador de 22 años, nacido en octubre de 2002, se convirtió en tema de conversación en medios y plataformas digitales por una historia familiar que desafía las convenciones.

La singularidad de su nombre fue objeto de comentarios, pero Osama Vinladen logró sobrellevar la atención mediática con madurez. En 2018, durante una entrevista en radio, explicó que su padre eligió ese nombre tras seguir las noticias del ataque a las Torres Gemelas, acontecimiento que marcó la historia mundial y, curiosamente, inspiró esta decisión.

Osama Vinladen. Foto: difusión

Osama Vinladen, el futbolista peruano viral por su nombre único

Osama Vinladen alcanzó la fama en Internet cuando Unión Comercio anunció su incorporación al equipo profesional, generando gran repercusión en Twitter y otras redes sociales. Su nombre no solo sorprende por la coincidencia con una figura controversial, sino que también ha motivado que usuarios cuestionen la elección de sus padres. Más allá del impacto viral, Osama tiene una carrera prometedora.

Además, la historia familiar continúa siendo noticia, pues su hermano lleva el nombre de Saddam Hussein y su padre tenía planeado nombrar a un tercer hijo George Bush, pero finalmente fue una niña. Estos datos, relatados por el propio jugador en el programa “Què T'hi Jugues” de Ser Catalunya, muestran una elección poco común en la cultura peruana y un interés particular de su progenitor por nombres ligados a figuras políticas y de impacto mundial.

Jugador revela si cambiaría su nombre

Consultado sobre la posibilidad de cambiar su nombre, Osama Vinladen confesó que en algún momento pensó en hacerlo, pero ahora se siente tranquilo y no planea modificarlo. “Es extraño, pero a mí me parece normal. Ya he pasado por esta situación y parece natural”, afirmó el mediocampista, quien lleva su nombre con orgullo en la camiseta y ha aprendido a convivir con las bromas y el asombro que genera.

El futbolista también señaló que su identidad no tiene relación con la persona que fue Osama Bin Laden, y agregó una reflexión interesante sobre los nombres en general: “En Perú también hay alguien llamado Hitler. Jesús salvó al mundo y hay Jesús que hacen daño. Por un nombre no creo que se deba juzgar a alguien”. Con esta postura, Vinladen invita a no estigmatizar a las personas por la denominación que llevan, sino a valorarlas por sus acciones y carácter.