Llevan a nebulizar a perrito con enfermedad respiratoria y él mismo sostiene la mascarilla: "Ah, qué buena está"

En TikTok y otras redes sociales se acaba de viralizar un video que ha tocado el corazón de miles de personas, especialmente de aquellas que son amantes de los animales. El clip muestra el insólito accionar de un perrito que fue llevado a un veterinario para que lo nebulizaran, debido a que tenía una complicada enfermedad respiratoria.

Este video fue compartido el pasado 16 de mayo de 2025 por el usuario 'Ceciarmy' (@ceciarmy). Hasta el momento, el clip ha superado los 3.2 millones de reproducciones en la plataforma, cifra que sigue aumentando de forma exponencial. De igual manera, tiene más de 443.000 'me gusta', 74.400 compartidos y cientos de comentarios.

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo con la publicación, una pareja rescató a un perrito callejero y decidió llevarlo a un veterinario para que revisen su salud. El experto en animales examinó al cachorro y descubrió que tenía una enfermedad respiratoria. Aunque era fácil de sanar, se necesitaba que el cachorro sea nebulizado durante varios días.

Los dueños del perrito accedieron al tratamiento, aunque con un poco de miedo, ya que pensaban que el animalito no toleraría que le pongan una mascarilla sobre su hocico. Grande fue su sorpresa al notar que el cachorrito no tenía ningún problema con la nebulización; incluso él mismo sostenía la mascarilla para que no se cayera.

Este tierno suceso fue grabado por la dueña del perro, una mujer llamada Aryane Andrade, quien no dudó en compartirlo en TikTok, donde no tardó en volverse viral, al punto de que fue resubido por varias cuentas. Ella, junto a su pareja, ha subido más videos del 'lomito' y se puede ver cómo ha crecido y ha recuperado su salud.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Miles de usuarios en TikTok y otras redes sociales quedaron conmovidos por la actitud del perrito y no dudaron en expresar su admiración en los comentarios. Muchos destacaron su tranquilidad al recibir el tratamiento, mientras otros lo compararon con niños que no toleran la mascarilla. A continuación, te dejamos los más ocurrentes.

"El perrito: ‘Ah, qué buena está’", "El perrito está todo tranquilo con sus nebulizaciones y mi hijo no se deja", "Él sabe que es por su bien y colabora", "Te amo, perrito que sostiene su mascarilla para su nebulización", "Yo también uso esa mascarilla, es tedioso usarla y de repente veo que a un perrito ni le importa". Estos fueron algunos de los comentarios del video.