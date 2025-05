Usuario en Iquitos trolea a periodista durante enlace en vivo y desata risas en redes: “Un saludo para Supin..za”

Al notar la palabra, los compañeros de estudio de Christian Bayro no pararon de reír. Foto: TikTok/ @fandeapresion_ | Foto: TikTok/ @fandeapresion_

Al notar la palabra, los compañeros de estudio de Christian Bayro no pararon de reír. Foto: TikTok/ @fandeapresion_ | Foto: TikTok/ @fandeapresion_

Durante una transmisión en vivo, un periodista peruano vivió un inesperado momento de risas gracias a un divertido troleo de un usuario en Iquitos. Christian Bayro, quien realizaba un enlace en vivo, fue el blanco de una broma que se desató rápidamente en redes sociales. Un espectador, con mucho ingenio, le envió un saludo a la comunidad ollera de "Supin Gaza", lo que dejó al periodista desconcertado al principio. A pesar de no entender bien el mensaje, las risas no tardaron en llegar, ya que el equipo presente no pudo contenerse.

El video de este divertido momento se viralizó en TikTok, donde los usuarios comenzaron a reaccionar con humor. El periodista, al darse cuenta de la broma, no pudo evitar reírse y compartir la situación con su audiencia. Mientras tanto, otros periodistas presentes también se unieron a la diversión, creando un ambiente de risas que se transmitió a todos los que observaban en vivo.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales?

El momento rápidamente alcanzó popularidad en las redes sociales, particularmente en TikTok, donde miles de personas se unieron a la diversión. Las reacciones fueron diversas: “No puedo dejar de reír, esto es el Perú, estamos a otro nivel”, comentó uno de los usuarios, mientras otros destacaron que situaciones como esta hacen que valga la pena pagar por internet.

Las bromas espontáneas en el país no solo divierten, sino también demuestran el gran sentido del humor de los peruanos, quienes encontraron en este momento algo para compartir y disfrutar.

Usuarios en redes sociales al notar la broma al periodista dejaron una ola de comentarios. Foto: composición LR/ TikTok/ @fandeapresion_

Este incidente demuestra una vez más lo impredecible y cómico que puede ser el día a día en Perú. En situaciones de alta tensión, como las transmisiones en vivo, siempre hay espacio para el humor, y lo que comenzó como una posible confusión se transformó en un momento viral que hizo reír a miles. A través de TikTok y otras redes sociales, los peruanos siguieron el incidente, celebrando el buen humor y la improvisación que caracteriza a los habitantes de este país.