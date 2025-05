Mujer saca los 'pasos prohibidos' al escuchar techno de los 90: "Dando cátedra de baile"

Una mujer se ha ganado los aplausos de miles de cibernautas en las redes sociales, luego de que protagonizara un video publicado en TikTok, donde aparece sacando los 'pasos prohibidos' al ritmo de música techno de los 90. Este viral fue grabado en Perú, pero rápidamente se volvió tendencia en México, Argentina, Colombia, entre otros países de Latinoamérica.

Las imágenes fueron subidas por la cuenta "Hiller Darkness", una pareja de cantantes que se han vuelto famosos por animar fiestas con temas clásicos del techno. Hasta el momento, el video viral acumula más de 338.100 reproducciones en la plataforma, más de 15.500 'likes' y miles de comentarios y compartidas, cifras que siguen en aumento.

¿Qué sucedió en el video?

Como se aprecia en las imágenes, publicadas en TikTok el pasado 13 de mayo de 2025, el dúo de música techno comenzó a interpretar 'Close to You', uno de los temas más conocidos de Fun Factory, la popular banda alemana de eurodance que alcanzó gran fama en la década de los noventa, cuando este género dominaba en Perú y en varias partes del mundo.

Al escuchar este clásico del eurodance, una mujer no dudó en salir a la pista de baile. Aunque no tenía pareja, se animó a mostrar sus mejores pasos. Su energía y carisma conquistaron al público, que no dejó de aplaudirla y corear cada movimiento al ritmo del techno noventero que marcó a toda una generación.

Vale resaltar que este no es el único video que la cuenta "Hiller Darkness" ha compartido en TikTok. Actualmente, también han publicado otros clips en los que interpretan distintos temas de techno, logrando que tanto adultos como jóvenes (fascinados por este ritmo que fue un boom en los años noventa) se animen a bailar.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video no solo causó sensación en la fiesta, sino también en TikTok, donde los usuarios no tardaron en reaccionar con entusiasmo. Muchos aplaudieron la actitud de la mujer y recordaron con nostalgia la época dorada del techno, mientras otros destacaron su carisma y energía en la pista de baile.

“Sacó los pasos prohibidos”, “La señora dando una cátedra de cómo se vivía en esas épocas el techno”, “En su época habrá sido la mejor”, “Se ve que fue toneraza, lo demuestra con los pasos”, “Mis respetos a la señora, que siga con esa energía” y “Tiene un doctorado en techno” fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en TikTok.