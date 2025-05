Hombre recibe una molesta llamada SPAM y hace que su lorito conteste: "Qué buen secretario"

Las llamadas SPAM son un problema que afecta a miles de personas en todo el mundo. Aunque la mayoría se enfada con la persona que está al otro lado de la línea, hay otros que prefieren jugarle una broma. El dueño de un loro, por ejemplo, tuvo una cómica idea para que no vuelvan a comunicarse, sin imaginar que se volvería viral en TikTok y otras redes sociales.

El material audiovisual fue publicado por el usuario “yosoylimaamanda” (@yosoylimaamanda) el pasado 14 de mayo de 2025. Aunque el video fue publicado recientemente, ya supera los 2.7 millones de reproducciones en la plataforma. Asimismo, tiene más de 204.700 “likes”, 42.000 compartidos y cientos de comentarios, la mayoría felicitándolo. ¿Qué cosa hizo?

¿Qué sucedió en el video?

Como se aprecia en las imágenes, que se han vuelto tendencia en Argentina, México, Perú, Colombia, Ecuador, entre otros de Latinoamérica, un hombre recibió una llamada de un número de teléfono desconocido. Al ver que la pantalla de su smartphone mostraba una advertencia de “llamada spam”, decidió responder de forma inesperada y hacer una divertida broma.

En lugar de contestar con su propia voz, el hombre aceptó la llamada y acercó el celular a su loro, que tenía posado en el hombro. Al oír una voz que lo saludaba desde el otro lado de la línea, el ave comenzó a hablar, aunque no de forma fluida: solo repetía “hola” una y otra vez, lo que provocó evidente confusión en la trabajadora del call center.

La interacción entre el ave y la persona que llamaba provocó la risa del dueño, aunque intentó contenerla para que no corten la comunicación. Mientras la trabajadora del call center insistía en establecer una charla, solo recibía como respuesta el repetitivo “hola” del loro. Finalmente, el hombre decidió colgar y, ahora sí, pudo reírse a carcajadas.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video publicado en TikTok generó miles de comentarios de los usuarios, quienes no solo rieron con la divertida broma, sino que también compartieron sus propias experiencias con llamadas spam. Muchos elogiaron la creatividad del dueño y otros se sintieron identificados con el desconcierto de la trabajadora del call center. Aquí algunos de ellos.

“Qué buen secretario”, “Pobrecito, no le avisaron y se puso nervioso”, “Yo cuando me hacían saludar a mi tía por teléfono”, “Cuando trabajé en un call center hablé con todo el mundo, pero jamás me tocó un loro”, “Se desenvuelve mejor que yo hablando por celular”, “Cuando me llaman del banco”, estos son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video.