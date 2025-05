Después del auge de los pantalones anchos, que dominaron el ámbito de la moda por su comodidad y estilo desenfadado, los diseñadores europeos han decidido revivir este clásico, pero con una propuesta más refinada y moderna. Estos nuevos modelos seguirán siendo una de las principales opciones en la moda durante la temporada de otoño.

De este modo, queda atrás ese look de jeans holgados, ese look más relajado, y se da cabida a una nueva propuesta que, creemos, va a ser capaz de cambiar el vestuario de la temporada mediante el uso de estos jeans que otorgan un look más elegante y mucho más contemporáneo.

¿Qué tipo de jeans regresan con fuerza desde Europa?

Los jeans ajustados regresan con fuerza para 2025, una tendencia que llega desde Europa y marca un cambio en el panorama de la moda. Tras el auge de los pantalones anchos, que dominaron el último tiempo por su comodidad y estilo relajado, ahora los diseñadores europeos han decidido rescatar una prenda clásica, pero con un enfoque renovado y más sofisticado.

La moda de los jeans pegados regresa Foto: Pinterest

La vuelta de los jeans slim que se posicionarán como una de las principales propuestas de la temporada otoño-invierno 2025 en los diferentes países de Latinoamérica, los pantalones de corte slim o jeans ajustados, que habían quedado apartados a un lado con las tendencias oversize y cargo, vuelven a eminentemente para dar cuenta de una estética más elegante y más versátil que permitirá que formar looks urbanos y más arreglados; tanto el skinny y el slim fit son los nombres que hace años le dábamos a esos modelos de pantalones de corte estrecho, que ya dejaban de ser simplemente el modelo del pantalón.



El diseño de los nuevos modelos se aleja de lo que podríamos llamar jeans con lavados desgastados o de colores excesivamente claros, siendo los acabados más sobrios, los colores oscuros y los detalles sutiles los predominantes a partir de los cuales se complementan otros elementos más contemporáneos, como podrían ser blazers, sweaters de punto, botas de caña alta para un look de entrecasa con interiores cálidos, por ejemplo.