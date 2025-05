Joven explica su drástica decisión de dejar Perú y mudarse a Italia: “Dejé un trabajo estable, mi auto y mi casa”

Una joven peruana, Geral López, decidió dar un giro radical a su vida, mudándose a Italia después de dejar atrás su vida estable en Perú. Hace seis años, tras la muerte de su padre, tomó la difícil decisión de partir en busca de nuevos horizontes. Su historia conmovió a muchos, pues no solo implicaba dejar su trabajo seguro, sino también su casa, su auto recién comprado y, sobre todo, la estabilidad que tenía construido en su país natal.

Lo que comenzó como un sueño, se convirtió en una promesa que la joven hizo a su padre, quien le había instado a seguir sus sueños y no dejar que el miedo la detuviera. En un video compartido en redes sociales, Geral relató cómo, a pesar de la vida cómoda que tenía, decidió cambiar drásticamente de rumbo. "Dejé un auto nuevo, mi casa y un empleo estable", dijo con determinación. Recordó que, aunque su padre siempre le insistió que viajara fuera de Perú, ella se resistía debido al miedo. "¿Y si no me acostumbro?", recordó sus excusas.

Joven peruana dejó todo para mudarse a Italia y cumplir una promesa a su padre

Fue la pérdida repentina de su padre lo que finalmente la impulsó a tomar esa valiente decisión de mudarse a Italia. A través de su video, Geral compartió detalles de cómo estaba a poco de terminar su carrera universitaria y tenía una vida bastante estable en Perú. En una reunión familiar, su padre, con quien mantuvo una conversación profunda, le dio un consejo que nunca olvidaría: "Sigue con tus sueños, trabájalos con miedo y todo", le dijo.

Aunque en ese momento no entendió completamente las palabras de su padre, horas después, la joven enfrentó la tragedia de su partida, pues el hombre sufrió un paro cardíaco y falleció. Aquella conversación se convirtió en un punto de inflexión en su vida.

La drástica decisión de dejar un empleo estable, auto y casa en Perú

Una de las cosas que más impactó a Geral fue algo que encontró días después, en la pizarra donde su padre solía escribir. Un simple "Scusy" (lo siento), palabra en italiano que su progenitor dejó anotada, la hizo reflexionar profundamente.

"Esa palabra hizo que yo me venga a Italia", explicó. Comprendió que, a pesar de la edad, su padre nunca dejó de aprender y de soñar. Aquel mensaje la inspiró a cumplir el sueño de su padre, adoptándolo como propio. "La vida hay que vivirla al máximo", afirmó con fuerza en su relato. De vuelta en Perú, antes de mudarse a Italia, Geral se preparó intensamente para su nueva vida. Aprendió italiano y mentalizó su permanencia en Europa.

"No fue rápido, fue pura preparación", compartió con sus seguidores, destacando que el proceso fue largo y lleno de sacrificios. Hoy, mientras se encuentra establecida en Italia, la joven sabe que la decisión de dejar todo atrás fue una de las más difíciles, pero también una de las más acertadas. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración para aquellos que temen dar el primer paso hacia sus sueños.