Perrito llora desconsolado al ver que huaico sepultó a su dueño en su casa de Huaraz

Unas imágenes han conmovido hasta las lágrimas a miles de usuarios en las redes sociales, al ver a un perrito aullando desconsolado en búsqueda de su dueño, quien según un video compartido en TikTok pereció en un huaico que sepultó su vivienda.

El clip compartido en la cuenta @chotatvnoticias mostró a la inocente mascota llorando en medio de un desolador panorama. Toda la calle estaba cubierta de lodo y una máquina retiraba los escombros.

El can miraba a todos lados con la esperanza de encontrar a su propietario

El huaico, originado por el desprendimiento de una laguna en el nevado Vallunaraju, sorprendió a los habitantes de Huaraz en plena madrugada. La avalancha de lodo y piedras sepultó varias viviendas, y dejó a su paso un panorama devastador.

Mientras una máquina retiraba los escombros en la zona afectada, el perrito no dejaba de mirar entre los restos de lo que alguna vez fue su hogar, completamente ajeno a la tragedia.

Usuarios en redes sociales se conmovieron con la historia del perrito y pidieron que lo ayuden o adopten. Foto: composición LR/ TikTok / @chotatvnoticias

Según informes oficiales, al menos 318 personas se han visto afectadas por este desastre natural, y varios hogares han quedado completamente destruidos. En total, más de 13.000 personas se encuentran sin acceso a agua potable, ya que las redes de distribución quedaron dañadas por el huaico. En medio de esta tragedia, el perrito se ha convertido en el símbolo de la tristeza y la esperanza perdida.

Usuarios en redes sociales pidieron que lo adopten y no dejen al pequeño can a su suerte. “Alguien que lo adopte”, “Pobre perrito, cómo llora por su dueño. Ellos, si tienen sentimientos, búsquenle un hogar, no lo abandonen”, “No lo dejen solo, ayúdenlo, por favor”, escribieron algunos usuarios en las redes sociales.