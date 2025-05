Usuarios en TikTok no tardaron en responder al pastor evangélico por su controversial discurso. Foto: composición LR/ TikTok/ @iglesialuzdejehova2 | Foto: composición LR/ TikTok/ @iglesialuzdejehova2

Un pastor evangélico generó gran polémica tras afirmar, en un video viral de TikTok, que aquellos que no realizan ofrendas podrían estar bajo una maldición, según lo señalado en la Biblia. La grabación rápidamente se viralizó en redes sociales, y desató una ola de reacciones tanto a favor como en contra.

En el clip, el líder religioso indicó que "ninguna ofrenda se queda aquí, cada una sube al cielo", al sugerir que los diezmos realizados por los fieles no solo tienen un impacto terrenal, sino también celestial. Según el misionero, la falta de ofrendar atrae una ‘maldición’ que incluso podría llevar a la muerte.

El video compartido en la cuenta @iglesialuzdejehova2, logró millones de vistas en pocas horas, y claro, los comentarios no pudieron faltar. En su discurso, el religioso continuó diciendo que el dinero se invertía en la tierra, “pero llega al reino de los cielos. Cuando no ofrendamos la Biblia censura. Incluso, dice que hay maldición sobre las personas que no ofrenda: pueden hasta morir”.

La controversia no tardó en desatar reacciones mixtas en todo el país. Mientras algunos seguidores del pastor defendieron sus palabras, otros cuestionaron la interpretación de las escrituras y criticaron el tono de las afirmaciones.

“Por eso solo confío en un pastor alemán”, “La religión católica es la única verdadera”, “Lo triste es ver los pastores llegan en un buen auto y los que van a sus iglesias son gente muy humilde que dejan lo poco que tienen”, “Ningún diezmo se queda aquí, se va a la casa de los pastores”, “Cuando quieran ofrendar, compren una despensa y llévenle a un enfermo, a una familia necesitada”, escribieron los usuarios en la publicación de TikTok.

¿Qué es el diezmo en la Biblia?

En la Biblia, el diezmo es una donación u ofrenda de la décima parte de los ingresos de una persona, destinada a Dios o a la iglesia. Este mandamiento, presente en el Antiguo Testamento, implica dar el 10% de lo que se gana.