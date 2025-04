Ex pareja le regala un refrigerador para pedirle perdón y usuarios de TikTok estallan: "Esa marca no dura"

Un intento de reconciliación se convirtió en un caso viral en TikTok. Un joven decidió regalarle una refrigeradora a su ex pareja para pedirle perdón. El momento fue grabado por la sobrina de la mujer quien, no dudó en compartirlo en la app china, sin imaginar que el video se volvería tendencias en TikTok en cuestión de horas. Aunque comenzó como un gesto de arrepentimiento, usuarios no pasaron por alto la marca del electrodoméstico.

Ex pareja le regaló una refrigeradora como muestra de reconciliación

En un video publicado por la cuenta de TikTok @andreacampoblancoo, la joven grabó el preciso momento cuando su tía recibió como regalo una refrigeradora. Este electrodoméstico se lo habría mandado su ex pareja con motivo de pedirle perdón.

"Cuando tu ex te pide perdón regalándote una 'refri'", se lee en la descripción del video.

De acuerdo con el clip, la refrigeradora era grande y de la marca Hisense. Este último detalle no pasó desapercibido por los usuarios, quienes no dudaron en comentar.

Usuarios bromean por la marca de la refrigeradora

Aunque algunos seguidores de TikTok recomendaron a la mujer que no acepte el regalo y lo venda; otros se fijaron en la marca del electrodoméstico, pues aseguran que no es tan duradera como otros.

"Refrigeradora Hisense es de Temu", "'¿Cómo que Hisense no es marca conocida si mi refri me costó 20mil?", "perdónalo el tiempo que dure la marca", "y yo perdonaba de a gratis", "Yo tengo una TV Hisense y es buenísima", "al menos a ella le dan una nevera", "quédate con la 'refri', pero no la perdones", "deja que te sigan comprando todo", "El Hisense sí es una marca, hacen hasta televisores, computadoras, etc", se lee en los comentarios.