Jóvenes bailan danza de la selva y perrito callejero se roba el show: "Era parte del espectáculo"

Un perrito callejero ha provocado la risa de miles de personas en TikTok y otras redes sociales, después de que apareciera en un video viral grabado en la ciudad de Cajamarca, en Perú. Las cómicas imágenes muestran al simpático can subiendo al escenario, justo cuando un grupo de jóvenes interpretaba una danza típica de la selva, protagonizando así un gracioso e inesperado momento.

Este suceso, subido a TikTok por el usuario Richard Herrera (@richardherrera4200), ocurrió durante el II Congreso Internacional de Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo Cajamarca (II CIISET - 2025). Hasta el momento, el video acumula más de 325.000 vistas en la plataforma. Además, supera los 7.000 'me gusta' y ha generado cientos de comentarios.

¿Qué sucedió en el video?

Como podrás apreciar en las imágenes, seis jóvenes vestidos con trajes típicos de la selva se encontraban bailando una danza representativa de esta región del Perú, mientras el público los acompañaba con aplausos. De manera imprevista, un perrito callejero que se había colado en el auditorio decidió subir al escenario, captando la atención de todos los presentes.

La presencia del perrito no pasó desapercibida, ya que el travieso can se paró frente a los jóvenes como si fuera parte del espectáculo; incluso se le ve estirándose y moviendo la cola al ritmo de la pegajosa canción. Afortunadamente, el juguetón animalito no provocó ningún accidente ni fue golpeado por los muchachos que continuaron con su presentación.

Al final del video, publicado en TikTok el pasado 28 de abril de 2025, se observa cómo uno de los organizadores del evento se acerca al perrito e intenta bajarlo del escenario, aunque este no le presta atención. No obstante, el can finalmente decide retirarse por el mismo lugar por el que había subido, generando la tristeza y ternura de todos los presentes.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video protagonizado por el perrito en pleno evento público no solo generó risas entre los asistentes, sino que también provocó una ola de reacciones en TikTok. Los usuarios no tardaron en llenar la sección de comentarios con divertidas ocurrencias, elogiando la espontaneidad y carisma del can durante la presentación.

“Era parte del espectáculo”, “¿Qué se mete ese señor? Firulais es parte del show”, “Faltaba su ropita de la selva y era un éxito”, “El Firulais fue el entrenador de la danza y subió a echarle ganas porque no había emoción”, “El perro: a un lado, cachorros, es mi turno de brillar”. Estos fueron algunos de los comentarios que dejó este video.