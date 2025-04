El último sábado 26 de abril se había programado el partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos que se iba a realizar en el Estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba (Cajamarca). Sin embargo, por problemas climáticos, los ‘íntimos’ tuvieron que regresar a Lima tras no poder aterrizar. Sin embargo, una de las hinchas compró su boleto para viajar hasta dicha ciudad para ver a su equipo favorito, pero se dio con la sorpresa de que el encuentro se había cancelado. El video no tardó en volverse viral en TikTok.

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) decidió que el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto sería reprogramado. No obstante, aún no se conoce la nueva fecha para el encuentro deportivo.

Hincha de Alianza Lima había comprado su boleto a Cajabamba

En un nuevo video de TikTok de la usuaria @jazzapata1901, se grabó en el aeropuerto rumbo a Cajamarca, con el mensaje: “¿Qué hago yo un 26 de abril a las 6 am. en el aeropuerto sola, rumbo a Cajabamba cuando ya se suspendió el partido?”.

Comunicado de la Liga de Futbol Profesional sobre partido de Alianza Lima. Foto: LFP

Incluso, la joven ya se había puesto la camiseta blanquiazul para ir preparada al estadio de Cajamarca. Las imágenes sacaron miles de sonrisas y más de uno dejó su comentario en la caja de mensajes.

“Será momento de hacer turismo”, “Una gran hincha”, “Para la próxima será”, “Así es la pasión del aliancista”, “Muchos ánimos grone”, escribieron a los usuarios en las redes sociales.