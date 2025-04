Streamer 'La Cobra', hincha de Boca Juniors, reaccionó a la victoria de Alianza Lima ante Talleres: “No me alegro”

Alianza Lima firmó una de sus victorias más resonantes en la Copa Libertadores 2025 tras imponerse 3-2 a Talleres de Córdoba en un duelo vibrante por la tercera fecha del Grupo D. Hernán Barcos marcó el gol de la victoria en el último minuto, mientras que Paolo Guerrero brilló con un doblete que hizo estallar a la hinchada íntima. La reacción de la comunidad futbolera no se hizo esperar, y uno de los más atentos al partido fue el popular streamer argentino 'La Cobra', identificado con Boca Juniors.

‘La Cobra’ reacciona al triunfo de Alianza Lima ante Talleres

A pesar de no simpatizar con el club peruano —debido a una polémica previa donde acusó a Alianza de “robarle” un partido a Boca—, el creador de contenido no pudo evitar reconocer el rendimiento del equipo limeño ante Talleres. “Alianza Lima ganó más partidos de Libertadores en los últimos 3 meses que en sus últimos 12 años. Es un dato que me duele, pero es real”, afirmó durante su transmisión en vivo.

Lautaro Damián del Campo, nombre real de 'La Cobra', ya estuvo en el ojo de la tormenta por sus fuertes críticas al arbitraje en el partido donde Boca Juniors cayó ante Alianza Lima. “Boca jugó mal, sí. Pero hoy le robaron”, dijo en su momento, desatando una ola de comentarios y burlas en redes. Sin embargo, en esta ocasión, su tono fue más moderado y hasta elogioso con el rendimiento del conjunto peruano: “Alianza Lima se define en dos palabras: creer y resiliencia”, comentó.

A lo largo de su análisis, el streamer también se sorprendió por un dato particular que incluyó con cierto sarcasmo, pero sin restar mérito a los protagonistas del encuentro. “Los dos nueves de Alianza suman 82 años. Díganme una dupla más longeva en el mundo y me quedo callado. Muy bien por Alianza Lima, no les voy a mentir, no les voy a decir que me alegro porque evidentemente no me alegro, pero sí reconozco que sacaron el partido adelante muy bien”, añadió con visible resignación.

Hinchas celebran que hasta sus críticos reconozcan la evolución de Alianza

Sus declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios lo felicitaron por dejar de lado el fanatismo y reconocer el buen nivel de Alianza Lima. Otros, sin embargo, no le perdonaron su cambio de postura: “En la historia quedará que Alianza eliminó a Boca, los goles lo demuestran”, escribió un internauta. Aun así, la comunidad blanquiazul celebró este nuevo reconocimiento como una muestra del respeto que va ganando su equipo en el panorama internacional.