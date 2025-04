Suspenden el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos porque íntimos no pudieron viajar: Liga 1 analiza nueva fecha

Alianza Lima vuelve a la capital. El equipo de 'Pipo' Gorosito se encontraba rumbo a Cajamarca para el duelo ante Comerciantes Unidos; sin embargo, debido al mal clima, se decidió por medidas de seguridad que no llegue a aterrizar el avión. Los íntimos volvieron a Lima y este duelo será reprogramado para una nueva fecha.

El conjunto blanquiazul jugará este partido por 3 puntos decisivos que lo metan en la pelea por el liderato del Torneo Apertura. De igual forma, este compromiso deberá esperar, puesto a que a falta de la confirmación oficial de la Liga 1, todo está listo para que el duelo quede suspendido y se reprograme para otra fecha.

Alianza Lima volverá a la capital por un mal estado del clima

Se puso conocer que el cuadro blanquiazul tuvo el vuelvo con destino a Cajamarca para poder enfrentar a Comerciantes Unidos; sin embargo, no se concretó el aterrizaje debido a que el estado del clima no ha sido favorable. Es por eso que los dirigidos por 'Pipo' Gorosito y todo el comando técnico se encuentran de regreso a Lima. El club y Comerciantes Unidos no tendrá el duelo para el día de mañana por lo ocurrido este viernes con el vuelo de retorno.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

El sábado 26 ya no se jugará. Se definirá si el duelo queda programado para el domingo 27 o evalúan alguna otra fecha para que se pueda dar el partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura de la Liga 1 2025.