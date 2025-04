Joven chileno defiende a Perú de acusaciones de una mujer boliviana sobre 'apropiaciones' culturales: "No depende de las danzas"

El debate sobre la autoría de las danzas altiplánicas ha vuelto a intensificarse, enfrentando a Bolivia y Perú en una disputa que ha cobrado relevancia en redes sociales y medios internacionales. En el centro de esta controversia se encuentran danzas tradicionales como la morenada, la diablada y la llamerada, cuyas raíces se encuentran en los territorios que hoy comprenden ambos países. La disputa ha trascendido los límites académicos y ha derivado en un cruce de acusaciones sobre apropiación cultural y motivos económicos.

Recientemente, en redes sociales, una usuaria boliviana, identificada como Vania, acusó a Perú de apropiarse de las danzas bolivianas para explotarlas económicamente, sugiriendo que el país vecino ha adoptado estas expresiones culturales para atraer turistas. Sin embargo, no se esperaba que un joven chileno saliera en defensa de Perú ante tales acusaciones.

Mujer boliviana acusa al Perú de 'apropiaciones' culturales

La mujer boliviana acusó a Perú de apropiarse culturalmente de las danzas del país altiplánico, pues ello les ayudaría a mejorar su economía. “El peruano abrió los ojos y las danzas bolivianas son el plato fuerte de su cultura, por eso se están apropiando de ellas. Y esto no solo proviene del ciudadano de a pie, sino también de sus políticos, que las han nombrado como parte de su cultura. Entonces, sí tiene que ver con lo económico; saben que las danzas bolivianas atraen y gustan a otros países”, mencionó.

Joven chileno responde a acusación de mujer boliviana

Su declaración generó un fuerte rechazo, pero no desde Perú, sino desde un chileno, Warsel, quien defendió a su país vecino y aseguró que la cultura peruana no depende de las danzas. En un video viralizado en TikTok, Warsel argumentó lo siguiente: "Seguimos desenmascarando esta farsa de la lucha por la cultura, porque como ellos ya reconocieron, es por dinero. Pero aquí el error es grande en esta señorita al decir que Perú depende del turismo de las danzas. El principal atractivo turístico de Perú es el patrimonio arqueológico y la gastronomía; no dependen de las danzas.

Este intercambio de opiniones escaló rápidamente, con Warsel acusando a Bolivia de depender económicamente de las danzas, debido a su crisis económica y la ineficiencia en la gestión de recursos naturales como el gas y el litio. "¿Ustedes creen que unas danzas van a dar de comer a todo el país?", cuestionó, desafiando a quienes defienden el valor económico de estas expresiones culturales. Según él, Bolivia está "tratando de afirmarse con lo poco que tiene", haciendo énfasis en la difícil situación económica que atraviesa el país.

La morenada es una danza folklórica andina, especialmente popular en Bolivia y Perú, que representa una sátira de la esclavitud y la explotación de los mineros negros durante la época colonial. Foto: Andina

La disputa de Bolivia y Perú por las danzas altiplánicas

El conflicto no es nuevo. Bolivia ha presionado constantemente a la Unesco, exigiendo que se retire el reconocimiento otorgado a Perú sobre las danzas altiplánicas, que forman parte de la Festividad de la Virgen de la Candelaria, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2014. A pesar de los reclamos, la Unesco ha desestimado todas las peticiones bolivianas, argumentando que no hay suficiente evidencia histórica para sustentar las demandas de propiedad exclusiva.

En este contexto, la Unesco también ha reconocido el Carnaval de Oruro como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, un logro significativo para Bolivia, pero que no ha logrado mitigar las tensiones sobre las danzas altiplánicas. Para Bolivia, este reconocimiento no ha sido suficiente, y la disputa continúa siendo un tema de gran sensibilidad cultural y nacionalismo. Finalmente, la danza de la diablada, cuyo origen se remonta al Altiplano, sigue siendo uno de los principales focos del conflicto. Con registros documentados desde el siglo XVI, durante la catequización jesuita en Juli, Puno, esta danza refleja la compleja historia compartida entre los países de la región. A pesar de la polémica, el debate sigue vigente.