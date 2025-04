Joven boliviano visitó Lima por primera vez y queda sorprendido: "Toda la población de Bolivia vive en esta ciudad"

Lima, una de las ciudades más visitadas de Sudamérica, recibe cada año a miles de turistas extranjeros atraídos por su historia, gastronomía y vibrante vida urbana. Ahora, un joven boliviano llegó a Perú por primera vez y decidió explorar la capital del país. El youtuber recorrió la Plaza de Armas, el parque Kennedy y demás calles limeñas, quedando impresionado por construcción arquitectónica; sin embargo, uno de los datos que más le llamó la atención fue la enorme cantidad de personas que habitan en esta metrópoli.

De acuerdo con el creador de contenidos, el número de habitantes en la ciudad de Lima representa la misma cantidad de ciudadanos que residen en su país natal. "El país de Perú tiene 33 millones de habitantes y solo aquí en la capital, en Lima, viven más de 10 millones de personas. Casi toda la población de Bolivia. Mi país vive en esta ciudad", comentó asombrado.

¿Qué lugares de Lima impresionó al joven boliviano?

El joven boliviano recorrió algunos de los lugares turísticos más populares de Lima. Uno de ellos fue la Plaza Mayor, donde apreció la imponente Catedral de Lima, una infraestructura que impresionó al joven por su gran tamaño y majestuosa arquitectura.

Otro de los sitios turísticos que captó su atención fueron las catacumbas. "La cantidad de huesos que hay es impresionante. No es mentira cuando dijeron que puede haber entre 25.000 almas descansando, es impactante", explicó.

Un último lugar que le llamó la atención fue el Parque Kennedy, famoso por albergar una gran cantidad de gatos. "Tienen sus casitas, las personas los respetan y se dejan acariciar sin problema", explicó.

¿Qué impresión le dejó su visita a Lima?

Según explicó el youtuber, la capital peruana cuenta con una amplia variedad de lugares turísticos por conocer, por lo que, aquellos que deseen visitarla, deberán quedarse más de unos días ciudad. Asimismo, destacó la amabilidad de los peruanos, quienes siempre fueron dispuestos a ayudar y brindar una cálida bienvenida.

"La ciudad de Lima me fascinó y me sorprendió. Es una ciudad tan grande, tan inmensa, con tanta gente. Me topé con personas muy amables, muy atentas. Les preguntas algo y te responden y te ayudan. La ciudad de Lima me encantó, me enamoró", explicó.