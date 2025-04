Técnico va a arreglar internet y se queda enganchado con dorama: "Tranquilamente podría ser yo"

Un video subido a TikTok está causando furor en las redes sociales, ya que muestra el momento exacto en que un técnico que instala internet queda enganchado viendo una telenovela coreana que la dueña del domicilio estaba viendo en su televisor. Las imágenes generaron infinidad de reacciones, la mayoría de cibernautas que se identificaron con este trabajador.

El material audiovisual, que tiene 1.9 millones de reproducciones en TikTok, fue grabado en Ecuador y, hasta el momento, ha logrado acumular más de 258.000 'me gusta' en la plataforma, así como 65.000 compartidos. La mayoría de estos últimos son de personas que son fanáticas de los doramas, como también se les conoce a las novelas producidas en Corea del Sur.

¿Qué ocurrió en este video?

Como podrás apreciar en las imágenes, el técnico se encuentra ubicado junto al módem que la familia había instalado al costado del televisor. No obstante, en lugar de revisar la instalación, el trabajador está concentrado mirando la pantalla del televisor, que en ese preciso momento transmitía "Escalera al cielo", uno de los doramas más famosos y conmovedores del mundo.

Lo que llamó la atención de muchos cibernautas fue que, cuando los protagonistas del dorama se abrazaron románticamente, el técnico no pudo evitar conmoverse y se pasó las manos sobre el rostro, como intentando secar sus lágrimas. Este gesto conmovió a numerosos usuarios que también han visto esta famosa telenovela coreana, la cual fue lanzada en 2003.

Un detalle curioso acerca de este video es que, aunque aparenta ser un suceso verídico, lo cierto es que fue elaborado por un creador de contenido que se dedica a subir videos de humor. En su cuenta, "Kiwi-wada", este joven ha realizado sketches para varias marcas; una de ellas fue Optiknet, un proveedor de internet en Ecuador.

PUEDES VER: Lluvia torrencial en Ayacucho arrasa con alfombras florales de Semana Santa y sorprende a turistas

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video se volvió tendencia no solo en Ecuador, sino también en Perú, Colombia, Chile, entre otros países de Latinoamérica. Aunque muchos cibernautas se dieron cuenta de que se trataba de un sketch cómico, otros no lo notaron y, aún así, no dudaron en dejar comentarios llenos de humor y empatía. A continuación, te dejamos algunos de ellos.

“Tranquilamente podría ser yo”, “¿Quién no llora con esa escena de Escalera al cielo?”, “Lo que callamos los técnicos”, “¿No le hará daño, así sin su coquita?”, “El técnico viendo la serie completa en televisores ajenos”, “Yo le doy una buena propina y lo invito a cenar”, “¿Por qué tarda tanto la conexión a internet? El técnico”. Estos fueron algunos de los comentarios del video.