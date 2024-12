El distrito de Independencia, en Lima Norte, es conocido por su alta densidad poblacional y por albergar sectores con índices significativos de inseguridad, como Payet. Este barrio, considerado uno de los más peligrosos de la ciudad, fue el destino elegido por la youtuber uruguaya Alaska, quien decidió documentar su experiencia en el lugar. Acompañada por dos locales, Leandro y Jeffy, Alaska exploró las calles, mercados y espacios públicos de este sector, recopilando impresiones y testimonios de los vecinos.

Payet, que debe su nombre a una histórica invasión en terrenos privados, enfrenta constantes desafíos en términos de seguridad. A pesar de su fama, la youtuber quedó impactada al notar ciertas similitudes entre este barrio limeño y su país natal, Uruguay. A través de su recorrido, Alaska no solo desmitificó algunos estereotipos, sino que también capturó la resiliencia de los vecinos frente a los retos diarios.

¿Qué dijo la uruguaya sobre el barrio más peligroso de Lima Norte?

Durante su visita, Alaska se mostró sorprendida por la organización de los residentes para contrarrestar la inseguridad. “Hasta ahora no me ha parecido tan terrible, y tengo que reconocer que es bastante parecido a la zona donde yo vivo en Uruguay”, comentó. Uno de los aspectos que más llamó su atención fue la manera en que los residentes han adaptado los espacios públicos para protegerse de la delincuencia. Las canchas deportivas, por ejemplo, están cercadas con rejas y funcionan bajo un sistema de alquiler, lo cual sorprendió a Alaska. “En Uruguay eso no pasa. Las canchas están al aire libre y todos pueden jugar”, comentó, destacando cómo estas medidas reflejan los esfuerzos comunitarios por mantener cierto orden en medio de la inseguridad.

En su recorrido por lugares como el sector La Alameda y el mercado de Payet, escuchó los testimonios de los vecinos, quienes admitieron que la inseguridad ha aumentado en los últimos años. “Hoy en día el barrio está mucho más peligroso, pero los vecinos nos estamos uniendo”, dijo un comerciante del mercado Payet. La youtuber también resaltó el impacto que están teniendo los proyectos de construcción en la zona, como la demolición de viviendas para la ampliación de una carretera. “Les dieron dinero para que se vayan a otro lugar”, señaló y cómo estos cambios afectan la vida cotidiana de las familias locales.

¿Cuáles son las zonas que conforman el distrito de Independencia?

El distrito de Independencia, fundado en 1960, está dividido en seis sectores principales, cada uno con características únicas:

Sector Payet (Túpac Amaru): Conocido por su historia de invasiones y su ubicación en terrenos elevados.

Conocido por su historia de invasiones y su ubicación en terrenos elevados. Sector Tahuantinsuyo: Colinda con Comas y es uno de los más antiguos.

Colinda con Comas y es uno de los más antiguos. Sector Independencia: Alberga importantes zonas comerciales.

Alberga importantes zonas comerciales. Sector Ermitaño: Otro sector histórico, con una comunidad establecida.

Otro sector histórico, con una comunidad establecida. Sector Unificada: Con urbanizaciones más recientes.

Con urbanizaciones más recientes. Sector Industrial: Predominado por fábricas y comercios.

¿Por qué una zona de Independencia se llama Payet?

El origen de Payet se remonta a una invasión ocurrida en la Nochebuena de 1978. En ese entonces, unas 200 familias ocuparon terrenos pertenecientes a la empresa Guillermo Payet S.A., ubicados cerca de la carretera a Canta, hoy conocida como Av. Túpac Amaru. El rumor de que estos terrenos serían vendidos motivó a los invasores a adelantarse y establecerse en la zona.

La particular topografía del lugar, que aún mantiene rastros de su pasado como cantera, se convirtió en una característica distintiva de este sector de Lima Norte. Además, la influencia de movimientos políticos, como el aprismo, quedó plasmada en los nombres de algunas asociaciones de vivienda, como Víctor Raúl Haya de la Torre.

Payet, ubicado en el distrito de Independencia, es considerado uno de los sectores más peligrosos de Lima Norte debido a su alta percepción de inseguridad.

¿Cuál es el distrito de Lima más inseguro?

Según un estudio de la Misión Internacional de Ciudades Seguras (MIC), San Martín de Porres encabeza el ranking de los distritos más inseguros de Lima, con un 95.5 % de sus habitantes expresando una alta percepción de riesgo frente a la delincuencia. Este dato refleja el impacto de experiencias directas o indirectas con el crimen, así como la influencia de noticias de alto impacto que refuerzan esta sensación de peligro en la población.

En la misma lista, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores se encuentran en el segundo y tercer lugar, con un 94 % y 92.8 %, respectivamente. Comas, Independencia y Carabayllo también figuran en el ranking con cifras superiores al 90 %, consolidando una preocupante tendencia en Lima Norte, donde la inseguridad y la falta de infraestructura adecuada dificultan las condiciones de vida de sus residentes.