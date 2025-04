El escritor peruano Mario Vargas Llosa falleció este 13 de abril del 2025 a los 89 años. Su obra prodigiosa queda como parte de un legado eterno en la literatura mundial. En este artículo, revivimos extractos del discurso proclamado por el galardonado novelista tras recibir el premio Nobel de Literatura en 2010. El discurso lleva por título 'Elogio de la lectura y la ficción'.

"Aprendí a leer a los cinco años, en la clase del hermano Justiniano, en el Colegio de la Salle, en Cochabamba (Bolivia). Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi setenta años después recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo veinte mil leguas de viaje submarino, luchar junto a d’Artagnan, Athos, Portos y Aramís contra las intrigas que amenazan a la Reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, o arrastrarme por las entrañas de París, convertido en Jean Valjean, con el cuerpo inerte de Marius a cuestas", dice Mario Vargas, en el inicio de su discurso ante la Academia Sueca.

Vargas Llosa dedicó también unas palabras al Perú en su discurso: "Al Perú yo lo llevo en las entrañas porque en él nací, crecí, me formé, y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación, y porque allí amé, odié, gocé, sufrí y soñé. Lo que en él ocurre me afecta más, me conmueve y exaspera más que lo que sucede en otras partes. No lo he buscado ni me lo he impuesto, simplemente es así", señalaba. Lineas después, citaba a José María Arguedas: "Un compatriota mío, José María Arguedas, llamó al Perú el país de “todas las sangres”. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Eso somos y eso llevamos dentro todos los peruanos, nos guste o no: una suma de tradiciones, razas, creencias y culturas procedentes de los cuatro puntos cardinales", continúa.

Mario Vargas Llosa dedicó palabras a su esposa Patricia Vargas Llosa en su discurso

En una de las partes más memorables de su discurso al recibir el Premio Nobel, Mario Vargas Llosa dedicó unas palabras a Patricia, su prima, esposa y madre de sus tres hijos.

"El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. Sin ella mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana ni los seis nietos que nos prolongan y alegran la existencia. Ella hace todo y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas, y es tan generosa que, hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios: “Mario, para lo único que tú sirves, es para escribir”", señaló.

Mario Vargas Llosa: así cerró su discurso al recibir el Premio Nobel

Al cierre de su discurso, el novelista invitó a sus lectores y oyentes a seguir apostando por la literatura. Señalaba que esta disciplina posee la peculiar característica de servir en tiempos complicados como arma de resistencia.

"Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible", señalaba al final el escritor peruano.

Puedes leer el discurso completo aquí.