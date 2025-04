Pasajeros del Metropolitano se sorprenden al ver que puerta del bus se cae y usuarios dicen: “No se cayó, se desplomó”

Los usuarios cuestionaron la seguridad en el Metropolitano. El video no tardó en volverse viral en TikTok. Foto: composición LR/ TikTok / @payomartins

El Metropolitano, el sistema de transporte que mueve a miles de limeños, volvió a ser el centro de atención. Esta vez, no por algún hecho positivo, sino por un episodio que dejó a más de uno en shock. Un video que circuló en TikTok mostró el momento exacto en que la puerta de uno de los buses se cayó justo cuando los pasajeros se preparaban para bajar.

El clip fue publicado por el usuario @payomartins, quien dejó a los usuarios sin palabras al mostrar a los pasajeros dentro del bus, tranquilos, hasta que, de repente, la puerta se desplomó. Mientras algunos pasajeros se miraban sorprendidos, otros no pudieron evitar soltar una risa nerviosa ante la inesperada caída.

TikTok explota con el video de la caída de la puerta

El video rápidamente se hizo viral en TikTok, y las reacciones no se hicieron esperar. Muchos comentaron la suerte de que el incidente ocurrió cuando el bus no estaba lleno, pues, de haber sido en hora punta, la situación podría haber sido aún más peligrosa. Algunos usuarios, por su parte, tomaron el asunto con humor, diciendo que la puerta "no se cayó, sino se desplomó".

Con miles de ‘me gusta’ y comentarios graciosos, los limeños no dejaron pasar la oportunidad para hacer bromas sobre la situación.

¿Tragedia evitada o solo un accidente gracioso?

A pesar del tono jocoso con el que muchos trataron el incidente, el hecho dejó una importante reflexión sobre la seguridad del transporte público. ¿Qué hubiera pasado si la puerta se hubiese caído cuando el bus estuviera repleto de pasajeros?

Las preguntas no tardaron en aparecer, pero afortunadamente, esta vez no hubo heridos.

Al momento de descender los pasajeros, una de las puertas del Metropolitano se cayó. Foto: composición LR/ TikTok / @payomartins

Usuarios en redes sociales opinan sobre el incidente del Metropolitano

Mientras unos se rieron de la situación, otros lamentaron lo que podría haber sido una tragedia. Los comentarios no pararon en TikTok, donde se debatió sobre la necesidad de mejorar las condiciones del transporte público en Lima.

“Eso pasa porque se llenan a tope los buses y obviamente por la fuerza se desgastan las puertas. Deben aumentar la frecuencia y disminuir la cantidad de personas por bus”, “Lo que faltaba, que el Metropolitano se vaya desarmando solo”, “La puerta: ‘aquí también bajo yo’”, escribieron algunos usuarios en la curiosa publicación.