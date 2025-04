'George Harrison' postula a instituto en Perú para estudiar Contabilidad y logra ingresar

Un estudiante peruano que lleva el nombre del fallecido cantante y guitarrista de The Beatles, George Harrison, ingresó al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Manos unidas". El estudiante, cuyo nombre completo es George Harrison Arbildo Ismiño, obtuvo una vacante para estudiar Contabilidad en la institución educativa ubicada en Requena. Así consta en la lista oficial del examen de admisión del instituo.

Con este nuevo paso, George Harrison Arbildo Ismiño inicia una etapa que podría abrirle múltiples oportunidades en el mundo profesional. Así, demuestra que, más allá de compartir nombre con una leyenda de la música, su propia historia apenas comienza a escribirse.

George Harrison de Loreto

Su ingreso no pasó desapercibido entre los postulantes y el cuerpo docente, quienes notaron de inmediato la coincidencia con el nombre del famoso músico británico. Aunque al principio la atención se centró en la curiosidad que generaba su nombre, George Harrison Arbildo Ismiño pronto sobresalió en el proceso de admisión, al mostrar dedicación, compromiso y un genuino interés por su formación académica.

La coincidencia llamó la atención en redes sociales. Foto: Otorongo News Loreto 2.0

Lo que en un principio parecía una simple anécdota se transformó en motivo de celebración cuando, en el listado oficial de la institución educativa, se leyó: “George Harrison vive, postula y cubre vacante en Contabilidad”. La inusual coincidencia se viralizó rápidamente; redes sociales y medios locales difundieron la noticia con titulares como: “George Harrison vive y estudia Contabilidad en Requena”, destacando con humor y simpatía el logro del joven postulante.

¿Quién es George Harrison?

George Harrison fue un músico, compositor y guitarrista británico, conocido principalmente por ser el guitarrista principal de The Beatles, una de las bandas más influyentes en la historia de la música. Nació el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra, y falleció el 29 de noviembre de 2001 en Los Ángeles, Estados Unidos.

Aunque al principio en The Beatles la mayoría de las composiciones provenían de John Lennon y Paul McCartney, con el tiempo Harrison también empezó a aportar canciones propias, muchas de las cuales se volvieron destacadas, como 'While my guitar gently weeps', 'Here comes the sun' y 'Something'. Estas composiciones evidenciaron su crecimiento como artista dentro del grupo.

George Harrison también es conocido por haber introducido influencias musicales de la India en la música popular occidental, tras aprender a tocar el sitar bajo la guía del virtuoso Ravi Shankar. Además, después de la separación de The Beatles en 1970, desarrolló una exitosa carrera como solista. Su álbum 'All things must pass' es considerado uno de los mejores discos posteriores a la etapa de The Beatles, e incluye temas como 'My sweet lord'.