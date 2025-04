Joven peruano finge quedarse dormido en cita para chatear y usuarios reaccionan: “Esa no la sabia”

Un joven peruano fue captado en una singular situación durante una cita con una joven en un centro comercial, cuando aparentemente fingió quedarse dormido para poder chatear sin ser descubierto. Lo que parecía una escena común de una cita romántica, terminó generando una ola de reacciones en redes sociales al volverse viral.

¿Cómo logró el joven chatear sin que su pareja lo notara?

En el video, el joven parece descansar sobre la mesa, mientras su acompañante está totalmente ajena a la situación. Sin embargo, este "momento de descanso" resultó ser una táctica para usar su celular sin ser notado.

El video, grabado por una usuaria de TikTok, muestra a la pareja en una mesa del centro comercial. Al principio, todo parece tranquilo y romántico, con la chica conversando mientras el joven parece estar durmiendo, con la cabeza apoyada en la mesa. Sin embargo, la cámara muestra que, en realidad, el muchacho no está dormido, sino que está mirando su celular debajo de la mesa, usando una mano para escribir mientras finge estar dormido.

El video se viralizó rápidamente, ya que la usuaria de TikTok captó el momento exacto en que el joven intentaba pasar desapercibido mientras usaba su teléfono. Mientras la muchacha sigue hablando, el joven se mantiene aparentemente dormido, pero su postura y las pequeñas acciones bajo la mesa delatan su truco.

Reacciones en redes sociales: "A veces las apariencias engañan"

La forma en que logró engañar a su cita generó asombro y risas entre los internautas, quienes no dudaron en comentar sobre la situación. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. "Se hizo el dormido", comentó uno de los usuarios, mientras que otro bromeó diciendo: "Los más tranquilos son los peores". Algunos se sorprendieron con la estrategia del joven, pero otros lo tomaron con humor: "Esa no me la sabía, gracias por el dato", escribió un internauta, reconociendo lo ingenioso del truco.

Otros también compartieron experiencias similares, como: "No sé por qué se sorprenden, simplemente no confíen en nadie", dando a entender que este tipo de situaciones no son tan raras como parecen. Finalmente, algunos usuarios no podían creer la situación, y entre risas compartieron sus impresiones: "No me lo esperaba jaja".