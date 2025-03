Chilena elogia el español de Perú y causa revuelo en redes: "El mejor acento neutro de Latinoamérica"

En Latinoamérica, aunque todos los países tienen el español como idioma oficial, cada uno tiene una forma única de hablarlo. Este fenómeno lingüístico genera una rica diversidad de acentos, desde el español neutro de algunos países hasta tonalidades más marcados que distinguen naciones como Colombia y Argentina, entre otras. En este contexto, la arquitecta chilena Fran se ha hecho viral en TikTok al elogiar el acento de Perú, destacando su claridad y precisión al pronunciar las palabras.

Según mencionó, el español de los peruanos se distingue por su acento neutro, lo que le permite una mejor comprensión en comparación con otros países, como Chile, donde la pronunciación puede ser más compleja para quienes no están acostumbrados.

¿Qué dijo la joven chilena sobre el español de los peruanos?

En un reciente video publicado en su cuenta de TikTok, la joven arquitecta chilena, mencionó que una de las cosas que más le ha gustado de su estadía en el Perú, es poder conversar con los peruanos. Según mencionó, los peruanos hablan un español con acento neutro que se le es sencillo poder comprender y entender cada una de las palabras, algo que le causó admiración.

Asimismo, reveló que, aunque se siente muy orgullosa de ser chilena y de que la reconozcan como originaria de Chile por su forma de hablar, para ella es importante poder comunicarse y pronunciar correctamente todas las letras al entablar una conversación.

"Me encanta hablar con los peruanos por varias razones. Una de ellas es porque hablan bien. Siento que utilizan un español (neutro) que a mí me beneficia porque me voy corrigiendo (al momento de hablar). Eso es una de las razones por la que me gusta hablar con los peruanos de cualquier tema, porque me tengo que hacer entender y siento que conversar con un peruano me hace mejorar", mencionó.

"Como chilena me doy cuenta de que hablo muy rápido y utilizo muchos cantos (entonaciones al hablar) y no es que no me guste. A mí me gusta que me identifiquen como chilena, pero también creo que una persona tiene que hablar bien y pronunciar todas las letras", añadió.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes?

Las declaraciones de la joven arquitecta chilena rápidamente se volvieron viral en TikTok y ya cuenta con más de 48.000 reacciones y más de 4.000 comentarios.

"El limeño tiene el lenguaje neutro, fluido y muy locuaz", "Perú tiene el mejor acento neutro de Latinoamérica", "El mejor español castellano del mundo, por algo tenemos un premio nobel" "En Perú es sabido que se habla el mejor español de LATAM", son algunos de los comentarios que se lee.