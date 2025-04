La tecnología se ha convertido en parte de nuestro día a día, facilitándonos desde las transacciones hasta el uso de monedas digitales. Esta evolución ha llegado incluso a las iglesias. Así lo muestra un reciente video en TikTok, donde se vio a un grupo de fieles realizando sus donaciones usando tarjetas de crédito y débito mientras pasaban un POS durante la misa. El clip se ha viralizado rápidamente en redes generando debate entre los usuarios.

Fieles dan donaciones usan tarjetas y POS en plena misa

En las imágenes se observa a los asistentes de la iglesia ingresando en el POS la cantidad de dinero que deseaban donar, para luego pasar sus tarjetas de crédito y débito. Tras la confirmación de la transferencia, el dispositivo electrónico era entregado a otra persona, quien procedía a realizar el mismo proceso. Esta escena, que rápidamente se viralizó en TikTok y ya cuenta con más de 268.000 reproducciones y más de 14.000 comentarios, generó debate entre miles de usuarios.

Usuarios reacciona a fieles donando dinero en POS

Mientras algunos opinan que es una nueva tendencia, ya que con los avances de la tecnología, muchos prefieren no usar dinero físico, otros consideran que esto es innecesario y va en contra de las tradiciones.

"Lo próximo serán suscripciones anuales", "Mientras no obliguen", "La gente puede hacer con su dinero lo que quiera", "Negocio es negocio", "Cash Luna, si no pagas a tiempo ya no te dejan entrar", "Hay que actualizarse a las nuevas tecnologías", "Mientras la colaboración sea de forma voluntaria y no una obligación", "¿Para qué quiere Dios dinero?", "Uno de los mejores negocios que hay es una iglesia", se leen en algunos de los comentarios.

¿Cuáles son las iglesias más populares en Perú?

En Perú, varias iglesias destacan tanto por su historia como por su arquitectura, y son visitadas frecuentemente por turistas y fieles. Entre las más populares se encuentran: