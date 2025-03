En Perú, Yape se ha establecido como una de las aplicaciones de pago más populares, lo que ofrece transacciones rápidas y seguras. Desarrollada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), esta billetera digital permite realizar transferencias instantáneas sin requerir el número de cuenta del receptor. Esta funcionalidad ha optimizado el flujo de dinero en comercios, emprendimientos y entre individuos.

Con el aumento en la utilización de la plataforma, se han puesto en marcha varias estrategias de seguridad destinadas a salvaguardar a los usuarios. Entre las acciones más relevantes se encuentran los límites establecidos para las transferencias diarias y mensuales, los cuales contribuyen a minimizar los riesgos asociados a fraudes o accesos no autorizados.

Revisa el monto máximo de transferencia en Yape si la cuenta se registró con tarjeta BCP

De acuerdo con la información proporcionada en la página oficial de Yape, los usuarios que se inscribieron con una tarjeta del BCP tienen la posibilidad de realizar envíos de hasta S/500 por cada transacción. El límite diario de operaciones varía entre S/500, S/950 y S/2.000, que depende del tipo de usuario y su historial de uso en la plataforma. En lo que respecta a los ingresos, los clientes pueden recibir un monto máximo mensual que equivale a 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que representa un total de S/26.750.

Yape establece medidas de seguridad para salvaguardar las transacciones de sus usuarios. Entre estas, se destacan la autenticación mediante códigos, la verificación biométrica y el monitoreo constante para identificar actividades inusuales. Además, la plataforma aconseja a sus usuarios no compartir sus códigos de acceso y estar alerta ante posibles intentos de fraude.

¿Por qué Yape no aprueba un préstamo a sus usuarios?

Al intentar obtener un crédito mediante Yape, ciertos usuarios pueden encontrarse con el mensaje "No podemos ofrecerte un crédito". Esta alerta se genera tras la revisión del perfil financiero del solicitante, lo que sugiere que no dispone de un crédito preaprobado. Por este motivo, Yape brinda la opción de créditos a sus usuarios, aunque no todos los que lo solicitan logran ser aprobados. Para mejorar las probabilidades de obtener un préstamo en el futuro, es fundamental considerar algunas recomendaciones clave.

Si se cuenta con préstamos en otras entidades, asegurarse de que la cuota mensual no exceda el 30% de tus ingresos.

Mantener al día los pagos de tus deudas, tarjetas de crédito y servicios, como telefonía y electricidad.

Usar Yape y aprovechar todos sus servicios.

¿Se puede tener dos cuentas de Yape con el mismo DNI?

Yape ofrece a sus usuarios la posibilidad de gestionar múltiples cuentas en su plataforma; sin embargo, cada cuenta debe estar vinculada a un número de celular exclusivo. Para abrir una cuenta adicional en la aplicación, es fundamental cumplir con los requisitos establecidos. Cada perfil debe tener un correo electrónico, un número de teléfono, un dispositivo y una tarjeta de débito únicos. Asimismo, se permite únicamente una cuenta por Documento Nacional de Identidad (DNI); en caso de querer crear otra, esta deberá estar asociada a una tarjeta de débito diferente.

