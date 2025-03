Una reciente grabación en TikTok se volvió viral, tras mostrar la asombrosa reacción de una cubana al ver una amplia variedad de paquetes de papel higiénico en un supermercado de México. En su video, la joven, identificada como @maryfra.21, expresó su sorpresa al encontrar tantos productos disponibles, algo que en su país natal es un lujo.

"En Cuba es un lujo", comentó la cubana, visiblemente emocionada, mientras mostraba los paquetes de papel higiénico que en otras partes del mundo se consideran comunes. "Aquí miren, está en los mercados como si nada. A patadas, de todo tipo, de diferentes aromas. Hasta con dibujitos para que te entretengas en el baño", agregó, al comparar con la escasez que enfrentan los cubanos en su día a día.

Falta de materia prima genera escasez del papel higiénico en Cuba

En Cuba, la escasez de productos de primera necesidad es una realidad que afecta la vida cotidiana de sus ciudadanos. El papel higiénico, uno de esos productos esenciales, ha sido objeto de largas colas y racionamientos debido a la falta de materias primas importadas y a la alta demanda.

El video de TikTok de la ciudadana cubana, capturó la atención de miles de usuarios que se sorprendieron por la reacción genuina de la joven. El clip reproducido miles de veces, generó una ola de comentarios en la popular red social china.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes sociales sobre la falta de papel en Cuba?

Como era de esperarse, el video de TikTok no pasó desapercibido y más de un usuario no dudó en dejar sus reacciones. Uno de ellos escribió: "El bloqueo que les hace el gobierno a su pueblo". Otros "Cada vez que veo tus vídeos, siento que no valoramos a Mexico lo suficiente", "Pobre gente de Cuba. Tan lindo país y tener que pasar por tanta situación difícil".