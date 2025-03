Captan a madres espiando a sus hijos en primeros días de clases: "Hasta la salida"

El inicio del año escolar en Perú estuvo marcado por el regreso de cientos de escolares a las aulas, así como por el inicio de la etapa educativa para muchos pequeños que comenzaban su camino en el mundo académico. Este año, como cada temporada, estuvo lleno de emociones y expectativas tanto para los estudiantes como para sus padres. Los primeros días de clases son siempre momentos de adaptación y, en muchos casos, de preocupación para las familias, especialmente aquellas con hijos pequeños que ingresan a su primer ciclo escolar.

Madres espían a sus hijos en sus primeros días de clases

En medio de esta dinámica, un grupo de madres fue captado en una situación bastante particular que llamó la atención de los usuarios en redes sociales. El incidente que viralizó ocurrió cuando una usuaria de TikTok publicó un video en el que mostraba los exteriores de un colegio. En la grabación, se podían ver varias madres de familia posicionadas cerca del portón de la institución, tratando de observar a sus hijos a través de pequeñas rendijas en la estructura del portón.

Las mujeres, visiblemente preocupadas, intentaban asegurarse de que sus pequeños estuvieran bien durante su primer día o, en este caso, su segundo día en la escuela. "Las mamitas de 3 años en su segundo día", escribió la autora del clip viral, mientras se escuchaba el murmullo de las madres observando detenidamente a sus hijos.

Las imágenes del video mostraron cómo algunas de estas madres se mantenían expectantes, con la mirada fija en las rendijas del portón, buscando cualquier signo que les indicara cómo sus pequeños estaban adaptándose al nuevo entorno.

El clip rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde muchos usuarios mostraron una mezcla de empatía y sorpresa ante la situación. Las madres, con una mezcla de amor y preocupación, parecían incapaces de separarse de la escuela, lo que reflejaba el afecto y la ansiedad natural que sienten muchos padres al ver a sus hijos dar ese primer paso hacia la independencia.

Padres explican su experiencia en redes: "Me quedé todo el día esperando"

Las reacciones de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar, y muchos se mostraron comprensivos con la actitud de las madres. "Yo me acuerdo del primer día que dejé a mi hija en el jardín, ella se fue lo más normal, yo toda triste me senté afuera, me puse a llorar", comentó uno de los usuarios, mostrando cómo este tipo de experiencias generan sentimientos encontrados en los padres.

Otro agregó: "Yo recuerdo que la primera semana de jardín me quedé afuera hasta la hora de salida, escuchando todo", lo que refleja cómo el proceso de adaptación es un viaje emocional tanto para los padres como para los niños. Otros comentarios también expresaron solidaridad con las madres captadas en el video, como el de un papá que recordó cómo su hija lloró en su primer día, lo que le llevó a quedarse todo el día fuera del jardín. "Yo fui así y eso que soy papá, pero mi hija lloró y me quedé todo el día esperando, no fui al trabajo", dijo otro usuario.

Las personas reconocieron que, aunque la independencia de los niños es un proceso necesario, los padres siempre se sienten vulnerables en esos primeros momentos. "Todo es un proceso para que los niños sean independientes", comentó un usuario, mientras otros, como el que señaló: "No las critico porque yo soy una de ellas", compartieron la experiencia de mantenerse cerca de sus hijos durante esos primeros días de clase.