Cubana visita supermercado y se sorprende al encontrar fósforos: "Hay que comprar un puñado para la casa"

Muchos ciudadanos deciden emigrar en busca de mejores oportunidades, y al llegar a un país nuevo, se encuentran con una infinidad de sorpresas. Este es el caso de una pareja de cubanos que, al llegar a México, se encontraron con productos tan comunes en tierras mexicanas, pero usualmente inalcanzables en su hogar en Cuba. Video no tardó en viralizarse en redes sociales.

Al entrar a un supermercado mexicano, la mujer quedó asombrada al ver fósforos en los estantes. Para muchos, un simple paquete de fósforos puede parecer algo trivial, pero para los cubanos, podría ser un lujo. En Cuba, este producto escasea tanto que su obtención se ha vuelto un desafío diario. Su esposo, con una sonrisa nostálgica, comentó: “Hay que comprar un puñado para la casa, porque allá se dificulta o no se ven”. Este momento, capturado por su hijo en un video viral de TikTok, despertó una emotiva reacción de la mujer, quien no pudo evitar las lágrimas al sentir la diferencia entre su vida en Cuba y la realidad en México.

Cubana afirmó que la leche en polvo es otro de los productos importantes

No solo los fósforos llamaron su atención. Otro artículo que no pasa desapercibido fue la leche en polvo. En la isla, este producto se convierte en una necesidad básica para muchas familias, pero su acceso es muy limitado. Todo parece indicar que, para esta familia cubana, llevar leche en polvo a Cuba se ha vuelto una misión vital. La mujer no solo agradeció a su hijo por este gesto, sino que compartió cómo esos pequeños detalles marcan una gran diferencia en la vida cotidiana de su familia en la isla.

Para muchos cubanos, salir de la isla y llegar a México representa una transformación. Desde la infraestructura de los supermercados hasta la variedad de productos disponibles, la experiencia de vivir en México resulta ser un contraste profundo con la vida en Cuba. Los testimonios de ciudadanos cubanos que visitan México se hacen virales, ya que en muchas ocasiones revelan la dura realidad de las carencias que enfrentan en su país natal.

Como era de esperarse, el clip de TikTok no pasó desapercibido y generó una ola de comentarios de los usuarios: Uno de los cibernautas escribió “Los mexicanos son bendecidos y no lo saben”. Otros, en cambio, le dieron la bienvenida a su país “México les da la bienvenida y los recibe con los brazos abiertos. Somos un pueblo solidario”, “Personas como ustedes son bienvenidas en México”.