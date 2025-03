Ingeniero civil visitó casa de 3 pisos en Lima y descubre terribles errores de construcción: "Le han robado cemento"

El reconocido ingeniero civil David Durán, especialista y creador del canal de YouTube Ingeniería para ti, visitó una vivienda de tres pisos en Lima y quedó impactado al encontrar errores estructurales que podrían poner en peligro a sus habitantes. Según la evaluación de profesional, la estructura de dicha construcción era demasiado flexible para resistir un sismo en la capital del Perú.

"Pésimo trabajo del maestro (...) un constructor tiene que ser responsable de lo que cotiza (...) Esto no es concreto. Aquí (el maestro) le ha metido cualquier cosa (a la columna) ¿Cómo va a hacer eso? (...) Viene un sismo y no tenemos mucha rigidez. La vivienda es muy flexible", comentó indignado el ingeniero.

¿Qué problemas de construcción encontró el ingeniero dentro de la casa?

Según las imágenes, lo que más llamó la atención del especialista fueron los fierros oxidados en el tercer piso, que aún se encontraba en construcción, y la falta de concreto en las columnas del segundo piso. De acuerdo con los planos, las columnas debían contar con una viga peraltada, lo que requería que el vaciado del concreto se realizara 20 cm por debajo del techo. Sin embargo, en lugar de llenarlo con el material adecuado, este espacio fue rellenado con materiales inadecuados y de baja calidad, los cuales ya comenzaban a desmoronarse, comprometiendo seriamente la seguridad estructural de la vivienda.

"Era importante que se coloque (la viga). Le ha colocado un concreto de pésima calidad. Ha hecho el relleno (de la columna) para lograr llegar al techo, pero pésimo el trabajo. No ha tenido la delicadeza de rellenar todas esas cangrejeras (huecos o vacíos que aparecen en el concreto estructural debido a una mala compactación o deficiencia en la mezcla durante el vaciado del concreto) Le han robado el cemento", indicó el ingeniero.

La casa en Lima contaba con columnas rellenadas con concreto de mala calidad. Foto: composición LR/YouTube/Ingeniería para ti

¿Qué solución le brindó el ingeniero para reforzar la casa?

El ingeniero sugirió colocar placas estructurales desde el primer piso hasta el último para reducir la flexibilidad de la vivienda y mejorar su resistencia ante movimientos sísmicos. Estas placas ayudarán a reforzar la estructura, evitando deformaciones y asegurando una mayor estabilidad en toda la edificación.

Ante esta recomendación, la dueña de la casa no pudo evitar preocuparse por el gasto adicional que implicaría reforzar la construcción, pues aseguró haber gastado mucho en las bolsas de cemento que le pedía el maestro de obra.

"Yo trabajo, venía corriendo y se iba el maestro. Hasta me ha robado el cemento. Siempre decía: 'falta cemento, falta cemento' y yo he pagado y pagado. Y eso me da mucha pena", confesó la dueña.