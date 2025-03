Turista fue expulsado de Machu Picchu por caminar en sentido contrario: "No está permitido"

El reconocido sitio arqueológico de Machu Picchu fue protagonista en las redes sociales después de que un turista extranjero fuera expulsado por caminar en sentido contrario a la ruta establecida. Este incidente no solo encendió la polémica entre los visitantes del lugar, sino que también destacó la importancia de respetar las reglas de Machu Picchu, especialmente aquellas relacionadas con la conservación del patrimonio.

El suceso se viralizó rápidamente en TikTok, donde se mostraron imágenes del turista desobedeciendo las indicaciones del personal del sitio, lo que provocó que fuera escoltado fuera de la zona.

¿Por qué lo expulsaron de Machu Picchu?

El turista asiático, cuya identidad no fue revelada, violó una de las normas más estrictas en Machu Picchu: caminar en sentido contrario a las rutas establecidas. Según el testimonio de Isaac Aquise, guía turístico que estuvo presente en el incidente, el visitante decidió desviarse de la senda marcada para tomar fotos, lo que va en contra de las normas de conservación de Machu Picchu.

A pesar de que el personal le advirtió sobre la prohibición, el turista insistió en seguir retrocediendo por el camino, lo que motivó la intervención del guardaparque. La situación empeoró cuando el turista, al ser nuevamente confrontado, agredió verbalmente al guía y al guardaparque, lo que aumentó la gravedad del incidente.

Aquise explicó en un video de TikTok que, además de la infracción, la actitud del visitante fue irrespetuosa, lo que llevó a la expulsión de turistas y a la prohibición de su ingreso futuro al sitio. Esta reacción subraya la importancia de seguir las normas establecidas para el respeto y la preservación de uno de los patrimonios más importantes de la humanidad.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes?

El video del incidente fue ampliamente compartido en plataformas como TikTok, donde rápidamente generó debate entre los usuarios. Algunos usuarios expresaron su apoyo a las normas de conservación Machu Picchu, señalando que las reglas están diseñadas para preservar la ciudadela y que deben ser respetadas por todos los turistas.

"Las reglas tienen un porqué, no están para discutirse", comentaron algunos, mientras otros añadieron que Machu Picchu restricciones como los circuitos unidireccionales son necesarias para evitar daños al lugar. Sin embargo, hubo quienes recordaron tiempos en los que los visitantes podían recorrer Machu Picchu sin las restricciones actuales, lo que les dejó con una sensación agridulce sobre las visitas al sitio. "Antes, se podía caminar por todos lados y no había reglamentos. Ahora todo está limitado y eso no me gusta", expresó un usuario nostálgico. Aunque las quejas fueron notorias, la mayoría coincidió en la importancia de acatar las reglas de Machu Picchu para proteger su integridad.