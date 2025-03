Un robo milagroso. En la ciudad de Toulouse, Francia, Jean-David Estele ganó medio millón de dólares de una manera insólita. Un mes antes, dos ladrones irrumpieron en su carro y le robaron su tarjeta de crédito. Con ella, no solo gastaron el dinero en un bar, sino que compraron un boleto de lotería. Lo que jamás imaginaron fue que aquel ticket resultaría ser el ganador de 500.000 euros (aproximadamente 525.000 dólares).

Según Pierre Debuisson, abogado de Jean-David Estele, su cliente no desea presentar cargos, pues estaría dispuesto a dividir el cuantioso premio con los criminales. "Es un milagro tanto para los ladrones como para mi cliente (...) Sin la tarjeta de crédito de mi cliente no hubiera sido posible comprar el boleto, pero sin el comportamiento de los ladrones, el boleto tampoco se hubiera comprado", comentó para CNN.

El medio millón de dólares de la lotería aún no ha sido reclamado

Los 525.000 dólares del premio del boleto de lotería adquirido con la tarjeta de crédito robada de Jean-David Estele aún no ha sido reclamado. De acuerdo con Française des Jeux (FDJ), operador de lotería en Francia, hasta el momento no se ha generado alguna solicitud para el pago del dinero, por lo que no pueden brindar más información sobre este 'insólito' caso.

A pesar de haber encontrado huellas dactilares en la escena, la policía francesa sigue sin dar con la pareja que compró el boleto de lotería con la tarjeta robada. Por su parte, el abogado de Jean-David Estele, Pierre Debuisson, les ha hecho un llamado público para que se presenten y puedan llegar a un acuerdo.

Incluso expresó su confianza en que los ladrones se comuniquen con su oficina para llegar a un arreglo, destacando que, paradójicamente, su cliente está “extremadamente feliz” de haber sido víctima de este insólito robo.

¿Qué planea hacer Jean-David Estele con el dinero?

Jean-David Estele y su esposa tienen la intención de utilizar su parte del premio para construir una nueva vivienda. Sin embargo, el caso aún no se ha cerrado, ya que los ladrones siguen sin ser localizados y las grabaciones de seguridad disponibles no han sido lo suficientemente claras para identificarlos.