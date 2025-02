El conflicto entre el streamer ElZeein, y el creador de contenido Víctor Caballero, más conocido como Curwen, se originó tras un episodio del podcast "Habla Good" de la productora TodoGood. Durante la emisión, en la que participaron José Luis Rodríguez 'Pelado', Antonio Crespo y Tonino, Curwen realizó un comentario que generó gran controversia.

¿Qué dijo Curwen que molestó a ElZeein?

En medio de una conversación sobre la visita del streamer estadounidense Speed a Lima y su interacción con el alcalde de la ciudad, Rafael López Aliaga, Curwen comparó a ElZeein con Juan Luis Cipriani, el excardenal de Lima vinculado a denuncias de abuso sexual.

"Ahí está Andynsane y Porky, excelente colaboración. Bueno, hace poco Porky estuvo con Cipriani, así que más o menos van por la misma onda", señaló en el programa TodoGood.

El comentario, aunque pasó desapercibido por sus compañeros del podcast, generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores de ElZeein se manifestaron en contra de la comparación. Para muchos, esta declaración no solo resultó ofensiva, sino que también tocó un tema sensible en la vida del creador de contenido, quien en 2020 fue denunciado por presunto acoso sexual a una menor de edad, un caso que fue terminó siendo archivado por la Fiscalía.

Archivo de la denuncia contra ElZeein compartida en X. Foto: X (Twitter).





¿ElZeein iniciará un proceso penal contra Curwen?

Tras conocer las declaraciones de Curwen, ElZeein reaccionó en una transmisión en vivo en la plataforma Kick, donde se mostró indignado. "No había visto esto, gente. Están haciendo una comparación bien jodida. Está comparando algo que creo que ha estado comprobado, digo creo porque no estoy seguro, con algo que ya está comprobado que no. Lo de difamación se lo está ganando tranquilamente", exclamó sorprendido.

ElZeein también criticó a José Luis Rodríguez 'Pelado', su compañero de proyectos, por no intervenir y detener las declaraciones de Curwen. "No dijo nada. Pelado apañador con todas sus letras", afirmó. Además, aseguró que evaluaría su relación profesional con él y su participación en "La Velada", evento de streaming que ambos preparaban.

Durante el directo, ElZeein anunció que tomaría medidas legales: “Voy a comenzar un proceso contra Curwen. ¿Cómo va a hablar así? Está loco, encima en un programa. Está zafado del cerebro”. Sin embargo, luego en otra transmisión sostuvo que la situación se habría tornado más tensa.

“Le voy a dar 24 horas para que se retracte. Yo soy de las personas que, si veo que están arrepentidas, todo bien. Pero si no se arrepiente y no se retracta, voy a tener que proceder con todas. Ya me pasaron también que retuitea noticias donde sale lo mismo de esto (sobre la denuncia que tuvo por acoso). No sé qué ganas tienen de meterse en problemas. Ya no es un tema de ser de izquierda o de derecha, creo que es un tema de mala leche o de ganarse enemigos de gratis. Yo lo entendería si se va a lanzar a la presidencia o quiere ser congresista y quiere sumar puntos y bajarse al partido de Porky, pero si no hay nada lo está haciendo por ser muy de un bando a costa de difamar a otra persona, está mal”, indicó.

¿Quién es ElZeein y Curwen?

Andy Dante Merino Ramírez, conocido como ElZeein, es un creador de contenido peruano que ha logrado gran reconocimiento en el mundo digital. Nació el 25 de octubre de 1992 en Lima, Perú, donde estudió Ciencias de la Comunicación mientras iniciaba su carrera en YouTube bajo el nombre de Andynsane. Sus videos humorísticos y su particular estilo lo llevaron a alcanzar 2,2 millones de suscriptores, convirtiéndose en uno de los influencers más importantes del país.

En 2021, dio el salto al streaming en Twitch bajo el alias ElZeein, donde batió récords de audiencia y se posicionó entre los creadores de contenido más vistos. Su impacto en la comunidad digital le permitió ser preseleccionado en los Premios ESLAND como Mejor Streamer Revelación en 2022. En 2023, consolidó su influencia con la creación de sus propios premios dedicados a los creadores de contenido en Perú. Además, se unió a la Kings League América como presidente del equipo Persas F.C.

Por otro lado, Víctor Caballero, conocido como Curwen, es un periodista, escritor e influencer peruano que ha ganado popularidad gracias a su canal de YouTube "El Diario de Curwen". Nacido el 8 de octubre de 1990, ha construido una audiencia fiel a través de contenido que combina análisis, humor y reflexiones sobre la actualidad. Su estilo crítico le ha permitido destacar en el periodismo digital, pero también ha generado polémicas, como la reciente disputa con ElZeein.